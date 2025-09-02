Levi’s inaugura primeira loja em São Caetano

A marca Levi’s abriu nesta semana sua primeira loja em São Caetano, no ParkShopping São Caetano, no piso 1. A chegada da grife ao Grande ABC faz parte de um plano de expansão que prevê dobrar o tamanho da operação no Brasil nos próximos cinco anos.



O espaço tem 94 m² e reúne desde os modelos tradicionais que marcaram a história da marca até lançamentos recentes. A Levi’s, criada em 1853, é considerada referência mundial em jeans e se tornou um dos maiores nomes do setor de moda casual.



“Identificamos São Caetano como um pólo importante para expansão da marca no Brasil. Por isso, são cerca de 94m² com uma curadoria exclusiva, que une desde nossas peças ícones e novas coleções. Temos o objetivo de chegar a 130 lojas até 2030 e essa abertura é reflexo deste importante momento da Levi’s, que segue em ritmo de crescimento”, ressalta Francisco Alves, Country Manager da Levi’s para Brasil, Uruguai e Argentina.

Segundo a empresa, a expectativa é alcançar 130 lojas no Brasil até 2030. Hoje, além das peças clássicas, a marca também investe em parcerias com artistas e novas coleções, como a linha inspirada no álbum Cowboy Carter, da cantora Beyoncé, já disponível no país.