Inmet emite alerta laranja de perigo para ventos costeiros no Litoral

Também foi divulgado um alerta amarelo para perigo potencial em áreas do litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e parte de Santa Catarina. O alerta também é válido ao longo desta terça-feira, podendo ser prorrogado

02/09/2025 | 09:24
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de perigo para a incidência de ventos costeiros entre o Litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul até a noite desta terça-feira, 2. Também foi divulgado um alerta amarelo para perigo potencial em áreas do litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e parte de Santa Catarina. O alerta também é válido ao longo desta terça-feira, podendo ser prorrogado.

"Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla", estima o instituto.

Último mês do inverno: como será o tempo em setembro no Brasil?

 

O mês de setembro é caracterizado pelas primeiras chuvas do período úmido nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, além de registrar um aumento da temperatura comparado com os meses anteriores do inverno. Neste ano, o cenário não será diferente. No Sul, também há expectativa para precipitações neste período. A estação termina no dia 22 de setembro, quando começa a primavera no País.


