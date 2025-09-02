Mês da Mobilidade em Santo André traz simulador e realidade virtual

Santo André abriu nesta segunda-feira (1º) a programação do Mês da Mobilidade, campanha que vai levar teatro, atividades interativas e até simuladores de impacto para diferentes bairros da cidade. A ideia é despertar motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres para a importância de atitudes seguras no trânsito.



Simulador de impacto percorre bairros



Logo no primeiro dia, o Paço Municipal recebeu o equipamento que reproduz a sensação de uma batida em baixa velocidade, mostrando na prática por que o uso do cinto de segurança salva vidas. Ao longo da semana, o simulador vai percorrer pontos estratégicos:



- Terça (2) – Terminal da Vila Luzita (manhã)



- Quarta (3) – Parque Regional da Criança (manhã) e bairro Santa Teresinha (tarde)



- Quinta (4) – Santa Teresinha



- Sexta (5) – Centro, na Rua Luís Pinto Fláquer



Teatro e realidade virtual



A programação ainda reserva momentos especiais. No dia 10 de setembro, a Cia. Sopa apresenta duas peças sobre segurança no trânsito: às 9h no Teatro Conchita de Moraes e às 14h na Escola Estadual Cora Coralina.



Já no dia 12, a Rua Senador Fláquer recebe uma atração inédita: um simulador de impacto com realidade virtual, em parceria com a Ecovias, aberto ao público das 11h às 13h.



Educação para salvar vidas



De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote, o mês é mais uma oportunidade de reflexão: “Santo André sempre busca iniciativas pioneiras para reduzir acidentes e mortes no trânsito. Queremos que a população se conscientize de que cada escolha faz diferença.”