Setecidades Titulo Veja a programação

Mês da Mobilidade em Santo André traz simulador e realidade virtual

A ideia é despertar motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres para a importância de atitudes seguras no trânsito

Natasha Werneck
02/09/2025 | 09:11
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Santo André abriu nesta segunda-feira (1º) a programação do Mês da Mobilidade, campanha que vai levar teatro, atividades interativas e até simuladores de impacto para diferentes bairros da cidade. A ideia é despertar motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres para a importância de atitudes seguras no trânsito.

Simulador de impacto percorre bairros

Logo no primeiro dia, o Paço Municipal recebeu o equipamento que reproduz a sensação de uma batida em baixa velocidade, mostrando na prática por que o uso do cinto de segurança salva vidas. Ao longo da semana, o simulador vai percorrer pontos estratégicos:

- Terça (2) – Terminal da Vila Luzita (manhã)

Quarta (3) – Parque Regional da Criança (manhã) e bairro Santa Teresinha (tarde)

Quinta (4) – Santa Teresinha

Sexta (5) – Centro, na Rua Luís Pinto Fláquer

Teatro e realidade virtual

A programação ainda reserva momentos especiais. No dia 10 de setembro, a Cia. Sopa apresenta duas peças sobre segurança no trânsito: às 9h no Teatro Conchita de Moraes e às 14h na Escola Estadual Cora Coralina.

Já no dia 12, a Rua Senador Fláquer recebe uma atração inédita: um simulador de impacto com realidade virtual, em parceria com a Ecovias, aberto ao público das 11h às 13h.

Educação para salvar vidas

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote, o mês é mais uma oportunidade de reflexão: “Santo André sempre busca iniciativas pioneiras para reduzir acidentes e mortes no trânsito. Queremos que a população se conscientize de que cada escolha faz diferença.”


