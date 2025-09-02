Grande ABC tem calor moderado e chance de chuva nesta terça (2)

Apesar de algumas pancadas de chuva isoladas, o dia deve ser sem grandes extremos de calor ou frio no Grande ABC. A combinação de sol, nebulosidade e umidade elevada favorece a sensação de abafamento durante a tarde
O Grande ABC terá um dia de sol entre muitas nuvens e temperaturas amenas nesta terça-feira (2), segundo dados do Climatempo. A instabilidade deve se concentrar no período da tarde, com possibilidade de pancadas de chuva em algumas cidades. À noite, o céu continua carregado, mas sem previsão de precipitação.
Nessas cidades, a terça-feira deve ser marcada por sol com muitas nuvens e chuvas rápidas à tarde. À noite, a nebulosidade permanece intensa, mas sem chuva.
- Temperaturas: mínima de 15°C e máxima de 24°C.
- Umidade relativa do ar: varia entre 59% e 99%.
O município terá um dia mais quente que o anterior, com sol entre nuvens e períodos de céu nublado. A noite também será de muitas nuvens.
- Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 25°C.
- Umidade: entre 55% e 98%.
Ambas as cidades seguem o mesmo padrão de São Bernardo: sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite sem chuva.
- Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 25°C.
- Umidade: variando entre 51% e 98%.
Apesar de algumas pancadas de chuva isoladas, o dia deve ser sem grandes extremos de calor ou frio no Grande ABC. A combinação de sol, nebulosidade e umidade elevada favorece a sensação de abafamento durante a tarde.
