Setecidades Titulo Trânsito

Anchieta tem bloqueios após acidente; veja situação das rodovias

A manhã desta terça-feira (2) começou com lentidão e interdições em trechos importantes do Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo a Ecovias

Natasha Werneck
02/09/2025 | 08:47
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A manhã desta terça-feira (2) começou com lentidão e interdições em trechos importantes do Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo a Ecovias, concessionária responsável, em boletim das 8h45.

Anchieta

Na rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego apresenta pontos críticos:

- Sentido São Paulo: há lentidão do km 14 ao 10 e do km 19 ao 17 por excesso de veículos. O trecho do km 56 ao 40 segue interditado devido à inversão de mão.

Sentido Litoral: o tráfego está interditado do km 38 ao 41 por causa de um acidente. Já do km 63 ao 64,5 há congestionamento provocado pelo excesso de veículos comerciais.

Imigrantes

Na rodovia dos Imigrantes (SP-160), o motorista encontra tráfego lento entre o km 18 e o 14, no sentido São Paulo, também por excesso de veículos. Nos demais trechos, a situação é considerada normal.

Interligações

Planalto (SP-041): totalmente bloqueada nos dois sentidos, tanto para acesso à Anchieta quanto à Imigrantes, no trecho entre o km 8 e o km 1.

Baixada (SP-059): tráfego normal em ambos os sentidos.

Outras rodovias

A situação é tranquila na Cônego Domênico Rangoni (SP-055), na Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), na Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) e nas marginais da Anchieta, todas sem registros de lentidão.


