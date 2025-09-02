Anchieta tem bloqueios após acidente; veja situação das rodovias

A manhã desta terça-feira (2) começou com lentidão e interdições em trechos importantes do Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo a Ecovias, concessionária responsável, em boletim das 8h45.



Anchieta



Na rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego apresenta pontos críticos:



- Sentido São Paulo: há lentidão do km 14 ao 10 e do km 19 ao 17 por excesso de veículos. O trecho do km 56 ao 40 segue interditado devido à inversão de mão.



- Sentido Litoral: o tráfego está interditado do km 38 ao 41 por causa de um acidente. Já do km 63 ao 64,5 há congestionamento provocado pelo excesso de veículos comerciais.



Imigrantes



- Na rodovia dos Imigrantes (SP-160), o motorista encontra tráfego lento entre o km 18 e o 14, no sentido São Paulo, também por excesso de veículos. Nos demais trechos, a situação é considerada normal.



Interligações



- Planalto (SP-041): totalmente bloqueada nos dois sentidos, tanto para acesso à Anchieta quanto à Imigrantes, no trecho entre o km 8 e o km 1.



- Baixada (SP-059): tráfego normal em ambos os sentidos.



Outras rodovias



A situação é tranquila na Cônego Domênico Rangoni (SP-055), na Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), na Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) e nas marginais da Anchieta, todas sem registros de lentidão.