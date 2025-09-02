DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Suvinil

Cade dá aval para a compra da Suvinil pela Sherwin-Williams

Transição vai durar quatro semanas e a expectativa é que a conclusão ocorra em 1º de outubro

Nilton Valentim
02/09/2025 | 08:44
Compartilhar notícia
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A aquisição da Suvinil – que pertencia à Basf – pela Sherwin-Williams foi aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O negócio foi formalizado em fevereiro deste ano, no valor de US$ 1,15 bilhões (R$ 6,5 bilhões à época), mas dependia do aval do órgão federal.

nesta segunda-feira (1°), um comunicado assinado pelo vice-presidente de tintas decorativas da empresa, Marcos Alleman, foi divulgado aos funcionários da unidade de São Bernardo. Nele, a Suvinil relata o sinal verde do Cade à negociação, que inclui ainda a marca Glaslu! e a fábrica de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco.

No texto, a companhia diz que a mudança de titularidade tem “grandes chances” de ocorrer em 1º de outubro, “dentro da expectativa inicial de concluir o negócio no segundo semestre”, revela a nota, que ressalta o fato de o Cade precisar de aproximadamente 15 dias para finalizar o processo.

“Nas próximas quatro semanas, os times de integração terão uma jornada intensa, com o propósito de construir uma transição tranquila e respeitosa para todos”, pontua a nota. 

Em seu parecer, o Cade informa que “no que diz respeito à justificativa econômica e estratégica, as partes apontam que a operação apresenta grande compatibilidade com os negócios atuais da Sherwin-Williams no Brasil, representando uma oportunidade de expansão de seu portfólio. Segundo a empresa, a operação proposta permitirá a ampliação das atividades da Sherwin-Williams nesse segmento ao combinar seu negócio pré-existente com as atividades da Suvinil, cujas tintas, vendidas sob as marcas Suvinil e Glasu!, são amplamente reconhecidas, de forma a atender a uma ampla gama de clientes, incluindo lojas especializadas de tintas, home centers e pequenas lojas de material de construção”, detalha o órgão.

O Sindicato dos Químicos do ABC negociou um acordo de transição, estabilidade no emprego e manutenção de acordos coletivos e benefícios.

LEIA TAMBÉM:

CEO da Coop garante fortalecimento no Grande ABC


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.