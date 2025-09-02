Cade dá aval para a compra da Suvinil pela Sherwin-Williams

A aquisição da Suvinil – que pertencia à Basf – pela Sherwin-Williams foi aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O negócio foi formalizado em fevereiro deste ano, no valor de US$ 1,15 bilhões (R$ 6,5 bilhões à época), mas dependia do aval do órgão federal.

nesta segunda-feira (1°), um comunicado assinado pelo vice-presidente de tintas decorativas da empresa, Marcos Alleman, foi divulgado aos funcionários da unidade de São Bernardo. Nele, a Suvinil relata o sinal verde do Cade à negociação, que inclui ainda a marca Glaslu! e a fábrica de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco.

No texto, a companhia diz que a mudança de titularidade tem “grandes chances” de ocorrer em 1º de outubro, “dentro da expectativa inicial de concluir o negócio no segundo semestre”, revela a nota, que ressalta o fato de o Cade precisar de aproximadamente 15 dias para finalizar o processo.

“Nas próximas quatro semanas, os times de integração terão uma jornada intensa, com o propósito de construir uma transição tranquila e respeitosa para todos”, pontua a nota.

Em seu parecer, o Cade informa que “no que diz respeito à justificativa econômica e estratégica, as partes apontam que a operação apresenta grande compatibilidade com os negócios atuais da Sherwin-Williams no Brasil, representando uma oportunidade de expansão de seu portfólio. Segundo a empresa, a operação proposta permitirá a ampliação das atividades da Sherwin-Williams nesse segmento ao combinar seu negócio pré-existente com as atividades da Suvinil, cujas tintas, vendidas sob as marcas Suvinil e Glasu!, são amplamente reconhecidas, de forma a atender a uma ampla gama de clientes, incluindo lojas especializadas de tintas, home centers e pequenas lojas de material de construção”, detalha o órgão.

O Sindicato dos Químicos do ABC negociou um acordo de transição, estabilidade no emprego e manutenção de acordos coletivos e benefícios.

