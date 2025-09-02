STF inicia julgamento de Bolsonaro: veja dias, horários e onde assistir

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal ) começa nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete aliados, acusados de planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.



As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça, pelo site oficial do STF e também pelo canal do Supremo no YouTube.



Datas e horários do julgamento



- 2 de setembro (terça-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h



- 3 de setembro (quarta-feira) – das 9h às 12h



- 9 de setembro (terça-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h



- 10 de setembro (quarta-feira) – das 9h às 12h



- 12 de setembro (sexta-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h



Ao todo, serão oito sessões, distribuídas em cinco dias de julgamento.



Como será a primeira sessão



- A abertura será feita pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma.



- O relator Alexandre de Moraes fará a leitura do relatório do processo, resumindo toda a investigação e os argumentos apresentados pela acusação e pelas defesas.



- Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para expor a acusação.



- Depois, os advogados dos réus apresentam as defesas orais, com até uma hora cada.



- A votação dos ministros sobre condenação ou absolvição deve acontecer apenas nas próximas sessões.



Quem são os réus



- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República



- Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin e hoje deputado federal



- Almir Garnier – ex-comandante da Marinha



- Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF



- Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)



- Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa



- Walter Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice em 2022



- Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro



Do que eles são acusados



Os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República incluem:



- Organização criminosa armada



- Tentativa de golpe de Estado



- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito



- Dano qualificado com violência e grave ameaça



- Deterioração de patrimônio tombado



Se condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.



Onde assistir



TV Justiça (canal aberto em algumas cidades e também disponível em operadoras de TV a cabo)



Site do STF: www.stf.jus.br



Canal oficial do STF no YouTube (com transmissão em tempo real)