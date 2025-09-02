DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

STF inicia julgamento de Bolsonaro: veja dias, horários e onde assistir

Natasha Werneck
02/09/2025 | 08:34
FOTO: Fellipe Sampaio/STF
FOTO: Fellipe Sampaio/STF


A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal ) começa nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete aliados, acusados de planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça, pelo site oficial do STF e também pelo canal do Supremo no YouTube.

Datas e horários do julgamento

2 de setembro (terça-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h

3 de setembro (quarta-feira) – das 9h às 12h

9 de setembro (terça-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h

10 de setembro (quarta-feira) – das 9h às 12h

12 de setembro (sexta-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h

Ao todo, serão oito sessões, distribuídas em cinco dias de julgamento.

Como será a primeira sessão

A abertura será feita pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma.

O relator Alexandre de Moraes fará a leitura do relatório do processo, resumindo toda a investigação e os argumentos apresentados pela acusação e pelas defesas.

Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para expor a acusação.

Depois, os advogados dos réus apresentam as defesas orais, com até uma hora cada.

A votação dos ministros sobre condenação ou absolvição deve acontecer apenas nas próximas sessões.

Quem são os réus

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin e hoje deputado federal

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa

Walter Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice em 2022

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Do que eles são acusados

Os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República incluem:

- Organização criminosa armada

Tentativa de golpe de Estado

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Dano qualificado com violência e grave ameaça

Deterioração de patrimônio tombado

Se condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Onde assistir

TV Justiça (canal aberto em algumas cidades e também disponível em operadoras de TV a cabo)

Site do STF: www.stf.jus.br

Canal oficial do STF no YouTube (com transmissão em tempo real)


