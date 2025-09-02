STF inicia julgamento de Bolsonaro: veja dias, horários e onde assistir

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal ) começa nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete aliados, acusados de planejar um golpe de Estado
A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal ) começa nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete aliados, acusados de planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.
As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça, pelo site oficial do STF e também pelo canal do Supremo no YouTube.
- 2 de setembro (terça-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h
- 3 de setembro (quarta-feira) – das 9h às 12h
- 9 de setembro (terça-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h
- 10 de setembro (quarta-feira) – das 9h às 12h
- 12 de setembro (sexta-feira) – das 9h às 12h e das 14h às 19h
Ao todo, serão oito sessões, distribuídas em cinco dias de julgamento.
- A abertura será feita pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma.
- O relator Alexandre de Moraes fará a leitura do relatório do processo, resumindo toda a investigação e os argumentos apresentados pela acusação e pelas defesas.
- Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para expor a acusação.
- Depois, os advogados dos réus apresentam as defesas orais, com até uma hora cada.
- A votação dos ministros sobre condenação ou absolvição deve acontecer apenas nas próximas sessões.
- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República
- Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin e hoje deputado federal
- Almir Garnier – ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF
- Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
- Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa
- Walter Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice em 2022
- Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
Os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República incluem:
- Organização criminosa armada
- Tentativa de golpe de Estado
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Dano qualificado com violência e grave ameaça
- Deterioração de patrimônio tombado
Se condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.
TV Justiça (canal aberto em algumas cidades e também disponível em operadoras de TV a cabo)
Site do STF: www.stf.jus.br
Canal oficial do STF no YouTube (com transmissão em tempo real)
