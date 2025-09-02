DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Drenagem urbana

Combate às enchentes: Santo André amplia instalação de canteiros esponja

Centro e vilas Homero Thon e Palmares são os primeiros bairros a receber projeto na cidade

Do Diário do Grande ABC
01/09/2025 | 17:51
Compartilhar notícia
FOTO: Eduardo Merlino/PSA
FOTO: Eduardo Merlino/PSA Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Para enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos, como as enchentes, Santo André tem adotado medidas para melhorar a drenagem urbana e reduzir os efeitos de eventos climáticos extremos. A Prefeitura tem implementado os chamados canteiros esponja, estruturas que auxiliam na absorção e filtragem das águas pluviais, localizadas em praças e áreas verdes da cidade. Essas instalações visam não apenas diminuir o volume de água das chuvas que chega a áreas vulneráveis, mas também ajudar no reabastecimento do lençol freático.

O projeto, que já está sendo expandido pela cidade, já instalado na Vila Homero Thon, chega agora à Vila Palmares, no cruzamento entre a Avenida Lauro Gomes e a Rua Lauro Muller. A intervenção visa, além de controlar as enchentes, solucionar problemas históricos, como o descarte irregular de resíduos no local. O Centro será o próximo bairro a receber a iniciativa. 

"O canteiro esponja é uma ferramenta eficaz e natural para melhorar a drenagem urbana. Já implementamos esse sistema em outros pontos da cidade, como na Vila Homero Thon, e estamos planejando expandir ainda mais", afirmou o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), durante a visita à obra nesta segunda-feira (1°).

A revitalização da Vila Palmares também inclui melhorias na infraestrutura local, como asfaltamento, iluminação, e a construção de praças e quadras. "Estamos recuperando uma área degradada e transformando-a em um espaço mais moderno e sustentável, beneficiando toda a cidade", destacou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

Reconhecido internacionalmente, o projeto dos canteiros esponja foi premiado em outubro de 2024, quando ficou em segundo lugar no concurso ‘Perfis sobre Resiliência Hídrica nas Cidades’, realizado em Madri durante o evento Diálogos da Água, promovido pelo CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.