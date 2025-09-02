Combate às enchentes: Santo André amplia instalação de canteiros esponja

Para enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos, como as enchentes, Santo André tem adotado medidas para melhorar a drenagem urbana e reduzir os efeitos de eventos climáticos extremos. A Prefeitura tem implementado os chamados canteiros esponja, estruturas que auxiliam na absorção e filtragem das águas pluviais, localizadas em praças e áreas verdes da cidade. Essas instalações visam não apenas diminuir o volume de água das chuvas que chega a áreas vulneráveis, mas também ajudar no reabastecimento do lençol freático.

O projeto, que já está sendo expandido pela cidade, já instalado na Vila Homero Thon, chega agora à Vila Palmares, no cruzamento entre a Avenida Lauro Gomes e a Rua Lauro Muller. A intervenção visa, além de controlar as enchentes, solucionar problemas históricos, como o descarte irregular de resíduos no local. O Centro será o próximo bairro a receber a iniciativa.

"O canteiro esponja é uma ferramenta eficaz e natural para melhorar a drenagem urbana. Já implementamos esse sistema em outros pontos da cidade, como na Vila Homero Thon, e estamos planejando expandir ainda mais", afirmou o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), durante a visita à obra nesta segunda-feira (1°).

A revitalização da Vila Palmares também inclui melhorias na infraestrutura local, como asfaltamento, iluminação, e a construção de praças e quadras. "Estamos recuperando uma área degradada e transformando-a em um espaço mais moderno e sustentável, beneficiando toda a cidade", destacou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

Reconhecido internacionalmente, o projeto dos canteiros esponja foi premiado em outubro de 2024, quando ficou em segundo lugar no concurso ‘Perfis sobre Resiliência Hídrica nas Cidades’, realizado em Madri durante o evento Diálogos da Água, promovido pelo CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe).