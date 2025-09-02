O tempo, este termômetro. Dia a dia, uma história. Memórias se sucedem. Lembramos de duas Sueli. Duas amigas queridas

“Temos de comemorar os 38 anos da coluna Memória. Meus cumprimentos e o de todos nós, seus leitores, pela leitura diária que retorna”.

Professor Alexandre Takara, orientador desta página Memória.

A coluna Memória foi lançada em 2 de setembro de 1987.

Pois é: Memória está de volta, e numa data especial, a que completa os 38 anos deste espaço aqui no Diário.

São muitas histórias, sintetizadas no texto que se segue, escrito pela saudosa vereadora de São Caetano, Sueli Aparecida Nogueira F. da Silva (1957-2021), em carta de 2 de agosto de 2017 que guardamos com muito carinho.

Escreveu Sueli Nogueira:

Em 1976, Medici era editor do caderno Geral, do Diário, que viria a se transformar em Setecidades. Começou a publicar série de reportagens especiais sobre os bairros do Grande ABC, com detalhes de como eles se formaram.

Publicadas sempre aos domingos, as reportagens tinham grande repercussão entre os leitores, que enviavam fotos antigas de seus bairros. As imagens iam se acumulando e então ele resolveu publicá-las uma por dia. Assim nasceu a ideia da coluna.

Historiadores são unânimes em afirmar que a coluna Memória é a grande responsável pela construção da história do povo do Grande ABC.

Diante desta breve descrição, parabenizo a coluna pelo brilhante trabalho de resgatar histórias como a da extinta Cerâmica São Caetano, que muito contribuiu para o progresso da cidade.

GRATIDÃO

Saudades da Sueli Nogueira e de tanta gente mais que acreditou nesta modalidade de jornalismo, fazer memória. Quantos e quantos partiram. E quantas emoções proporcionaram.

Das novas gerações, uma emoção está presente no Jardim Jerusalém, em São Bernardo: a biblioteca da Emeb Belmiro Soares da Cunha tem o nome deste repórter, título escolhido em eleição entre os alunos.

O ano: 2006. A data da inauguração da biblioteca, 21 de março. Proposta da professora Sueli Bentevoglio, que também lembrou do repórter.

Concorremos com outros dois autores para a escolha do nome da biblioteca no bairro onde a gente jogou futebol no velho e preservado campo do EC Jerusalém.

Visitem a biblioteca. Lá estão nossos livros, entrevistas concedidas aos alunos e um pouco mais da história da página Memória do Diário do Grande ABC, ano 38, a caminho do ano 39.

HISTÓRIA

A biblioteca interativa foi um projeto da Prefeitura de São Bernardo em parceria com a USP (Universidade de São Paulo). A ideia: dar nomes de escritores às bibliotecas escolares.

A Biblioteca Interativa Jornalista Ademir Medici, da Emeb do Jardim Jerusalém, atende a 475 alunos do ensino fundamental. A escola fica na rua Sílvio Pasin, 150, em São Bernardo.

PEDIDO

Professora Lilian Morassi, diretora da Emeb Belmiro Soares da Cunha, busca contato com os familiares do patrono da escola, Sr. Belmiro. Contatos: 4356-5732.

Crédito da foto 1 – Divulgação

VOLTAMOS A SER JOVENS. 14 de maio de 2010, e lá já se vão 15 anos. Na biblioteca da Emeb Belmiro Soares da Cunha, no Jardim Jerusalém, em São Bernardo, o repórter e os alunos, que no ano seguinte elaboraram uma história em quadrinhos com a Turma do Meio Ambiente

Nossa festa mais antiga

“Com Maria, somos peregrinos da esperança” (Lucas 1,39).

Começou domingo, dia 31 de agosto, e prosseguirá até o próximo final de semana, dias 6 e 7 de setembro, a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo, que desde o século 19 culmina com a Procissão dos Carroceiros.

A imagem histórica da padroeira foi transladada da Basílica da Boa Viagem para a Paróquia Santa Maria, no bairro Demarchi, e ali permanecerá durante toda esta semana.

Nas duas igrejas tem sido realizadas novenas. Na basílica, a cada noite, a presença de um padre: dia 28, padre José Carlos da Silva, da Paróquia São Pedro e São Paulo, de São Bernardo; dia 29, Comunidade Teológica, do Seminário São João XXIII do Ipiranga; dia 30, padre Marcos Henrique da Silva Nunes, de Jundiaí; dia 31, padre Joel Nery, da Paróquia São José, do Baeta Neves; dia 1º de setembro, padre Gustavo Laureano Pinto, da Paróquia Jesus de Nazaré, de são Bernardo.

Hoje, 2 de setembro, às 19h, padre Márcio Damião Pontes Alves, da Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito, de São Bernardo.

A Festa da Padroeira, com a Procissão dos Carroceiros, foi reconhecida como bem cultural de natureza imaterial e patrimônio cultural pelo Compahc (Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo, em 7 de agosto de 2023.

Crédito da foto 2 – Reprodução: Bárbara Ogushi Medice

A PADROEIRA. Imagem histórica de Nossa Senhora da Boa Viagem em foto reproduzida do programa da festa de 1966

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 2 de setembro de 1975 – Edição 2840

PRIMEIRO PLANO (Júlio Pinheiro, pseudônimo do jornalista Hermano Pini Filho):

Chrysler, de Santo André, estabelecia o recorde de produção de eixos de manivela (virabrequins), com produção de cinco mil unidades para exportação ao México.

Firestone, também de Santo André, alcançava 3.329.047 horas de operação sem acidentes, o que lhe valia um certificado internacional no campo da segurança, outorgado pelo National Safety Council, dos Estados Unidos.

FUTEBOL – No domingo (31-8-1976), duas vitórias de clubes do Grande ABC, “fora de casa”: em São José dos Campos, São José 0, Santo André 1, pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão (Primeirona); em Sorocaba, São Bento 1, Saad 3, pelo Torneio José Ermirio.

À frente do Santo André, o técnico Aurélio Bastos; pelo Saad, o técnico Alfredo Ramos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Presidente Venceslau, fundado em 1921 e emancipado em 2 de setembro de 1926.

Pelo Brasil: Blumenau (SC); Ladário (MS); e Leopoldo de Bulhões e Mara Rosa (GO).

HOJE

Dia do Repórter Fotográfico e Cinematográfico

Dia do Florista.

EM 2 DE SETEMBRO DE...

1905 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): Capitão Manoel da Costa Marques reuniu em sua residência na noite de 20 de agosto (de 1905), um bom número de amigos e familiares, por ocasião do seu aniversário. A soirée se prolongou até de madrugada.

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo recebia coleção completa de mapas e plantas da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (período: 1893-1905).

1940 – Cúria Metropolitana de São Paulo autorizava a realização de procissão e romaria pela Paróquia de São Bernardo.

Igreja Presbiteriana Unida de Paranapiacaba, Santo André e São Caetano divulgava a realização de cultos e o funcionamento de escolas dominicais.

1955 – Tribunal Regional Eleitoral deferia o registro de diretorios municipais do PRT de Santo André e UDN de São Bernardo.

Justiça Eleitoral instituía a cédula única para as eleições de 3 de outubro (de 1955).

Clube Atlético Aramaçan, de Santo André, alcançava o sétimo lugar na prova Luiz Cervi de Pedestrianismo. São Paulo FC ficava em primeiro lugar.

O Departamento de Relações Públicas da Esso Standard do Brasil lançava o Prêmio Esso de Reportagens, com 50 mil cruzeiros para o melhor trabalho do ano.

Beato Apolinário Morel

2 de setembro

(Suíça, 1739 – França, 1792).

Sacerdote. Mártir.

Estampa: Instituto Hesed