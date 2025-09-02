Veja o obituário do Grande ABC deste dia 2 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ
José Fornazieri, 96. Natural de Elias Fausto (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.
Nair Dias da Silva, 84. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.
Arlete Matélis, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pinheirinho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Camargo, Curuçá.
Serafim Pancev, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.
Clarice Maria de Souza, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.
Edson Lino, 64. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.
Gilson Barbosa de Oliveira, 61. Natural de Uruçuca (Bahia). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.
Antonio Alexandre de Amorim, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.
Maria do Rozario da Páscoa Silva, 55. Natural de Nazaré do Piauí (PI). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 28. Cemitério Municipal Campo Santo de Nazaré do Piauí.
Adimilson Ferreira dos Santos, 41. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Professor. Dia 28. Jardim da Colina.
Érica Rebello de Freitas, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.
SÃO BERNARDO
Anna Tambara Ceschin, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.
Valdir da Silva Bernardo, 39. Natural de Abreu e Lima (Pernambuco). Residia no Alto Industrial, em São Bernardo. Ajuda de pedreiro. Dia 28, em Santo André. Cemitério dos Casa.
SÃO CAETANO
Sirlei Tondato Zara, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).
DIADEMA
Juvenilha Ribeiro Pliger, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.
Carlos Aurélio de Matos, 75. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.
MAUÁ
Carlota Slovack, 86. Natural de Itaporanga (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.
Paulo Frasqueti da Silva, 69. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 28, em santo André. Cemitério Santa Lídia.
RIBEIRÃO PIRES
Thereza de Jesus dos Santos, 89. Natural de Lagoinha (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.
Admir Augusto, 74. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Aimoré, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.
