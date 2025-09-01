David Luiz nega ameaças a assistente social que o denunciou

O zagueiro David Luiz se pronunciou em suas redes sociais após ser acusado de ameaça e perseguição pela assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante. A cearense registrou um boletim de ocorrência contra o atleta, alegando ter mantido um relacionamento extraconjugal com ele durante sua passagem pelo Fortaleza.

Em defesa, o jogador negou qualquer tipo de intimidação ou encontro presencial com Karollainy.

“Eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive. Foi disponibilizado o e-mail do hotel confirmando que eu nunca estive lá. Infelizmente as coisas têm saído do controle, tem sido um momento ruim, muito chato. Errei em trocar mensagens com essa pessoa, mas eu nunca ameacei nem ela, nem ninguém da minha vida. As medidas legais estão sendo tomadas e eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível”, declarou.

Segundo o boletim de ocorrência, Karollainy relatou ter recebido diversas ameaças em mensagens atribuídas ao jogador.

“Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague”, consta no relatório policial.

A assistente social afirmou que, ao ler as mensagens, lembrou do caso de Eliza Samudio, assassinada em 2010 após ser sequestrada por ordens do goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo.

De acordo com o advogado de Karollainy, Fabiano Távora, as conversas ocorreram pelo Instagram, e ela chegou a viajar de Senador Pompeu até Fortaleza, um percurso de 266 km, com despesas que teriam sido custeadas por David Luiz.

Na última quarta-feira (27), a Justiça do Ceará atendeu ao pedido de Karollainy e concedeu uma medida protetiva em favor dela.