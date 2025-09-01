Fundação Salvador Arena abre inscrições para vagas gratuitas em 2026

A Fundação Salvador Arena abre, em 25 de agosto, as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026. São vagas gratuitas para o Ensino Médio e Cursos Técnicos no Colégio Engenheiro Salvador Arena e para Graduação na Faculdade Engenheiro Salvador Arena, instituições reconhecidas pela qualidade de ensino e resultados no Grande ABC.

O processo seletivo oferece oportunidades em duas modalidades: ampla concorrência e vagas sociais, estas últimas destinadas a candidatos de famílias com renda per capita de até R$ 2.277. Além da gratuidade do ensino, todos os alunos recebem alimentação, uniforme e material didático.

Ensino Médio

São 108 vagas (54 gerais e 54 sociais) para estudantes que concluirão o 9º ano em 2025. O Colégio, que figura entre os destaques da região no Enem desde 2010, combina inovação pedagógica, formação humanística e foco no desenvolvimento técnico. As aulas ocorrem em período integral, com atividades também aos sábados.

Cursos Técnicos

O Colégio oferece 80 vagas distribuídas entre os cursos noturnos de Técnico em Mecânica e Técnico em Informática, ambos gratuitos. A formação tem duração de três semestres e contempla áreas como automação industrial, processos de fabricação, programação, redes e suporte em TI.

Graduação

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena abre 160 vagas gratuitas em quatro cursos: Administração, Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Controle e Automação. As matrizes curriculares são atualizadas conforme as demandas do mercado, com incentivo ao empreendedorismo e apoio do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC).

Infraestrutura

O campus da fundação, em São Bernardo, tem 140 mil m² e reúne laboratórios, bibliotecas, salas temáticas, ginásios, conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo e espaços temáticos como a Estação Literária e a Agroambiental.

Calendário do processo seletivo

Inscrições: 25/08 a 09/10/2025, pelo site www.vunesp.com.br

Taxa de inscrição: R$ 40. Isenção pode ser solicitada até 12/09/2025.

Prova: 2/11/2025, às 14h.

Resultado: 1/12/2025, a partir das 10h.

Mais informações e os editais estão disponíveis nos sites www.colegiosalvadorarena.org.br e www.faculdadesalvadorarena.org.br