Esportes Titulo US Open

Luisa Stefani vence chinesas e avança as quartas nas duplas pela 5ª vez

A tenista brasileira nunca caiu antes das quartas de final no US Open

01/09/2025 | 15:33
FOTO: Reprodução/WTA
FOTO: Reprodução/WTA


O Brasil está nas quartas de final do US Open nas duplas femininas. Luisa Stefani e a húngara Timea Babos tiveram bastante trabalho, mas se garantiram em triunfo de 2 a 1 sobre as chinesas Yang Zhaoxuan e Xu Yifan, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4 com grande virada na parcial decisiva.

Principal duplista do Brasil, Stefani jamais se despediu do último Grand Slam da temporada antes das quartas de final, apesar de ainda buscar o inédito título do Major dos Estados Unidos. Foram cinco disputas e ela sempre esteve entre os oito melhores duplas. Nesta segunda-feira (1), com uma bela reabilitação no fim.

Stefani e Babos começaram a partida imponentes e rapidamente fecharam o primeiro set, com duas quebras seguidas e 6 a 2 após 36 minutos. As asiáticas, contudo, melhoraram na parcial seguinte e quebraram para fazer 3 a 2. Depois, trocaram pontos e igualaram o placar com 6 a 4.

O set decisivo foi equilibrado até 2 a 2, quando novamente as chinesas quebraram e depois tiveram vantagem de 4 a 2. Stefani e Babos mantiveram a calma e a concentração e emplacaram quatro pontos seguidos para fechar em 6 a 4 no quarto match point.

As melhores campanhas da brasileira no US Open foram em 2021 e 2023, quando alcançou as semifinais ao lado da canadense Gaby Dabrowski e a norte-americana Jennifer Brady, respectivamente. Em 2024, ao lado da holandesa Demi Schuurs, queda nas quartas, assim como em 2020, com a local Hayley Carter.

