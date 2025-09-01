DGABC
Esportes Titulo Pelas Eliminatórias

Ingressos para Brasil x Chile: veja preços e como comprar

Partida da Seleção Brasileira será em 4 de setembro, às 21h30, e marca a despedida do time em casa neste ano

Renan Soares
01/09/2025 | 15:32
FOTO: Divulgação/Conmebol
FOTO: Divulgação/Conmebol


A venda de ingressos para o confronto entre Brasil e Chile, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, ainda está aberta. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (4), às 21h30. Este será o primeiro compromisso do treinador Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira em um dos estádios mais icônicos do futebol mundial.

Os bilhetes estão disponíveis exclusivamente pelo site da Bilheteria Digital: https://www.bilheteriadigital.com/brasil-x-chile-eliminatorias-da-copa-do-mundo-de-futebol-04-de-setembro, e poderão ser adquiridos até o dia da partida. Antes de iniciar a compra, é obrigatório realizar o cadastro de biometria facial, em conformidade com a Lei Geral do Esporte.

Os preços dos ingressos variam conforme o setor do estádio:

Setor Norte – Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100

Setor Sul – Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100

Setor Sul Visitante – Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100

Setor Leste Superior – Inteira: R$ 240 | Meia: R$ 120

Setor Leste Inferior – Inteira: R$ 280 | Meia: R$ 140

Setor Oeste Inferior – Inteira: R$ 320 | Meia: R$ 160

O estádio também garante gratuidade para maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e crianças de até 12 anos, conforme a lei nº 3.150/2014. Nesses casos, o cadastro facial é igualmente obrigatório, e a solicitação deve ser feita pelo site http://pcd.bilheteriadigital.com/, com o envio dos documentos comprobatórios: PcDs: laudo médico com CID e idosos e crianças: documento oficial com foto (RG, CNH ou certidão de nascimento).

Após a análise do cadastro facial e dos documentos, a confirmação da emissão do ingresso será enviada por e-mail até 2 de setembro de 2025. Proprietários de cadeiras cativas poderão acessar o estádio normalmente mediante apresentação do cartão correspondente.

Vitinho, do Botafogo, substitui Vanderson na Seleção Brasileira


