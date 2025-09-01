DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Eduardo Paes tem 54,8% das intenções de voto para o governo do RJ, diz pesquisa

01/09/2025 | 14:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), desponta como o favorito para a disputa ao governo do Estado nas eleições do ano que vem. Levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 1º de setembro, mostra Paes com 54,8% das intenções de voto no primeiro turno - com 30 pontos porcentuais a mais do que a soma dos demais nomes sondados.

Na sequência, aparecem o ex-deputado federal Washington Reis (MDB), com 10,6%; o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 7,8%; a vereadora do Rio Monica Benicio (PSOL), com 4,4%; e o médico Italo Marsili (sem partido), com 1%.

Em outro cenário, com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL) como candidato ao governo, Paes mantém a dianteira na pesquisa, mas com uma margem menor de vantagem. O atual prefeito aparece com 50,6% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 30,5%.

Disputa ao Senado

Diferentemente do cenário para o governo do Estado, Flávio Bolsonaro lidera a disputa ao Senado, com 33,4% das intenções de voto no levantamento estimulado - quando uma lista de nomes é apresentada aos entrevistados.

Na sequência, aparecem a deputada federal Benedita da Silva (PT), com 26,4%; o governador Cláudio Castro (PL), com 25,6%; Washington Reis (MDB), com 14,9%; o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos), com 14,4%; o ex-deputado federal Alessandro Molon (PT), com 10,9%; o deputado federal Pedro Paulo (PSD), com 9%; o ex-deputado federal Fabiano Horta (PT), com 4%; o deputado federal Otoni de Paula (MDB), com 2,5%; e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), com 2,2%.

Duas cadeiras ao Senado estão em disputa em cada Estado. O PL e os partidos de direita ainda discutem quem serão os candidatos no Rio. A primeira vaga na chapa será de Flávio Bolsonaro e a segunda tende a ser de Castro, que busca o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Como mostrou a Coluna do Estadão, aliados de Castro apostam no pastor Silas Malafaia para convencer Bolsonaro a lançá-lo candidato ao Senado em 2026.

A articulação ocorre após Bolsonaro cogitar, nos bastidores, indicar o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, para a segunda vaga na Casa legislativa ano que vem.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.