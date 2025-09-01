Do crescimento ao diabetes: o papel do endocrinologista em todas as fases da vida

A busca por saúde e bem-estar tem levado um número crescente de brasileiros a procurar médicos capazes de avaliar o corpo de forma integrada. Nesse movimento, a endocrinologia tem se consolidado como uma das especialidades mais relevantes. Segundo a SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), milhões de brasileiros convivem com doenças de origem hormonal, como diabetes, obesidade e disfunções da tireoide. Essas condições, quando não tratadas precocemente, podem evoluir para doenças crônicas graves.

No caso do diabetes, por exemplo, o Brasil soma hoje cerca de 16,6 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos com a doença, representando um aumento de mais de 400% desde o ano 2000, de acordo com o Atlas de Diabetes da IDF (Federação Internacional de Diabetes). Além disso, há aproximadamente 111 mil mortes registradas apenas em 2024.

Para a coordenadora de endocrinologia da Afya Educação Médica Brasília, Luciana Corrêa, o papel do endocrinologista vai muito além de tratar doenças já instaladas. Ele é responsável por manter o equilíbrio hormonal, que é essencial para o bom funcionamento do organismo e para a prevenção de complicações de longo prazo. Sua atuação abrange todas as fases da vida, desde distúrbios de crescimento e puberdade na infância até questões da vida adulta, como controle do peso, composição corporal, massa muscular e disfunções da tireoide, além de condições como infertilidade, diabetes tipo 1 e 2 e obesidade.

No envelhecimento, o especialista tem papel central no cuidado com osteoporose, menopausa e andropausa, sempre com foco na prevenção e na promoção do bem-estar. “Trabalhamos com mudanças de estilo de vida e, quando necessário, com o uso de medicações para evitar o desenvolvimento de doenças crônicas, como é o caso do diabetes tipo 2. O objetivo é garantir uma vida mais longa e com qualidade”, afirma a médica.

O interesse crescente pela endocrinologia reflete também mudanças de percepção da sociedade. A compreensão mais ampla sobre a função dos hormônios, a quebra de tabus em torno da terapia hormonal na menopausa e a valorização da saúde preventiva ampliaram a procura pela especialidade. “Hoje entendemos que manter os hormônios equilibrados faz parte não apenas da prevenção, mas também do tratamento de doenças. A qualidade de vida melhora significativamente porque os hormônios são fundamentais em todas as funções do corpo, contemplando desde a energia celular até a saúde muscular e, ainda, o bem-estar durante a menopausa”, destaca a endocrinologista da Afya Brasília.

Avanços como o mapeamento genético, o uso de inteligência artificial em diagnósticos e a personalização dos tratamentos tornam a prática cada vez mais precisa. “O protagonista da consulta é o paciente. O endocrinologista busca compreender a história de vida, o contexto e o momento em que ocorreu o desajuste hormonal. A tecnologia vem para somar, oferecendo diagnósticos mais específicos e assertivos”, conclui.

