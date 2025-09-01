Bighit Music confirma namoro de Jimin do BTS com a atriz Song Da Eun

Namoro ainda é tabu entre os integrantes de grupos de k-pop, gênero musical sul-coreano que ganhou o mundo e arrebanhou milhares de fãs pelo mundo. Mas, depois de muitas especulações nas redes sociais, a Bighit Music, empresa responsável pelo grupo BTS, confirmou que Jimin, integrante da banda, namorou a atriz sul-coreana Song Da Eun.

Os rumores ganharam força depois que Song publicou um vídeo antigo que mostrava o cantor chegando a um apartamento, dando a entender que ele também morava ali.

Na gravação, o cantor aparece saindo de um elevador aparentemente surpreso com a presença de quem grava o vídeo. A reação espontânea de Jimin ao dizer "Você me assustou. Sabia que eu viria? Eu vim de propósito sem avisar", deu combustível para que fãs e internautas voltassem a discutir a relação entre ele e a atriz.

A confirmação da Bighit é um marco na história do BTS e dos grupos de k-pop. É a primeira vez que um namoro é admitido e confirmado oficialmente.

O comunicado diz que o namoro não existe mais. "Jimin e a outra parte estiveram interessados um no outro e viveram um relacionamento, mas a relação acabou há anos e não estão mais em um relacionamento no presente", diz o texto.

"Pedimos que não alimentem especulações descuidadas que violem a privacidade das partes e, sinceramente, pedimos que não realizem qualquer ação que possa causar mal ao nosso artista e à outra parte envolvida", completa a nota.

Quem é Song Da Eun

Song Da Eun começou sua carreira em 2011 na série Can't Live with Losing, da emissora MBC, mas ganhou maior visibilidade após participar da segunda temporada do reality show Heart Signal, exibido pela Channel A em 2018. Na época, formou par romântico com o participante Jung Jae Ho, com quem manteve um breve relacionamento após o fim do programa.

Desde então, atuou em produções como Once Again (2020), da KBS 2TV, e Mother (2020), da tvN.

