Alesp aprova projeto de Thiago Auricchio sobre violência contra a mulher

A CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou, na última semana quarta-feira, o Projeto de Lei nº 196/2025, que tem como objetivo criar o Protocolo de Combate à Violência contra a Mulher nas Universidades, de autoria do deputado Thiago Auricchio (PL).

A proposta do projeto criaria diversas medidas como capacitação anual de gestores, professores, alunos e funcionários, criação de órgãos específicos de recepção de denúncias, campanhas educativas de conscientização, garantia de atendimento psicológico, jurídico e de saúde às vítimas, além de celeridade nos processos disciplinares e aplicação de medidas protetivas.

O deputado afirma que a aprovação é um passo fundamental na defesa da mulher em ambientes acadêmicos. “As universidades precisam ser espaços de conhecimento, liberdade e respeito. Infelizmente, ainda convivemos com casos graves de assédio e violência nesses locais. Nosso projeto busca mudar essa realidade, garantindo acolhimento às vítimas e responsabilização dos agressores. É uma vitória de todas as mulheres paulistas”, diz Thiago Auricchio .

O Protocolo de Combate à Violência contra a Mulher nas Universidades serviria para alterar a Lei nº 17.431/2021, estabelecendo regras claras de prevenção, acolhimento e proteção das vítimas dentro das instituições de ensino superior públicas e privadas no Estado.

O projeto segue agora para análise das demais comissões da Alesp antes de ser apreciado pelo plenário.

O deputado Thiago Auricchio é autor de algumas leis já sancionadas em São Paulo, como o Código Paulista de Defesa da Mulher, o Protocolo Não se Cale e a legislação que garante o direito a acompanhante para mulheres em exames e consultas com sedação.

“Seguiremos firmes em nossa luta por mais segurança, respeito e dignidade para as mulheres em todos os espaços, da vida acadêmica ao mercado de trabalho”, reforçou Auricchio.

Em 2025, a CCJR já conseguiu aprovar outros dois projetos do deputado, o que garante às mulheres o direito de portar spray de pimenta, arma de eletrochoque e acesso a aulas de defesa pessoal, e a proposta que proíbe condenados por crimes contra mulheres de prestarem concurso público.