São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Mailton, ex-Chapecoense, até 2027

O técnico argentino Hernán Crespo ganhou mais uma opção para escalar a equipe graças à chegada de mais um reforço. Nesta segunda-feira, a diretoria do São Paulo anunciou a contratação do lateral-direito Mailton. O atleta estava na Chapecoense desde o ano passado, emprestado pelo Metalist, da Ucrânia, e assinou o vínculo até o fim de 2027 com a equipe paulista.

Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador festejou a vinda para um grande centro do futebol brasileiro, afirmou que defender o São Paulo vai ser um salto em sua carreira e disse estar pronto para o desafio.

"É uma sensação inexplicável estar aqui. É fruto do trabalho. Eu vinha fazendo uma grande temporada e, graças a Deus, surgiu o interesse do São Paulo, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito realizado e espero dar muitas alegrias para o nosso torcedor", afirmou o reforço.

Neste ano, Mailton entrou em campo em 30 jogos com a camisa da Chapecoense e disputou o Campeonato Catarinense e também a Série B do Brasileiro. Neste período, ele balançou as redes em sete oportunidades e ainda deu nove assistências.

Com a chegada do reforço, Crespo agora passa a ter três opções para a lateral-direita. Além de Mailton, que tem um perfil bastante ofensivo, o treinador argentino conta também com Cédric Soares e o recém-promovido Maik.

Para Julio Casares, Mailton chega para tornar o elenco ainda mais competitivo. "O Mailton é um jogador que chamou a atenção da nossa análise de mercado e vai nos ajudar a deixar o elenco ainda mais forte. Acredito muito no potencial do São Paulo, que vai conseguindo manter o nosso time competitivo em duas competições", disse o dirigente.

Revelado pelo Palmeiras, ele chegou a estrear no profissional em 2017, mas depois foi emprestado ao Santa Cruz. Depois disso, o atleta de 27 anos defendeu as camisas do Mirassol, Operário Ferroviário, Atlético-MG e Coritiba antes de se transferir para o futebol ucraniano.