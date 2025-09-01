Trump cobra transparência de farmacêuticas sobre vacinas da covid

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que empresas farmacêuticas revelem publicamente dados comprovando a eficácia de vacinas contra a covid-19.

"Recebi informações da Pfizer e de outras que são extraordinárias, mas parece que elas nunca mostram esses resultados ao público", afirmou Trump nesta segunda-feira (1°) em postagem na sua rede social, a Truth Social. "Por que não?", questionou.

Segundo Trump, há quem discorde de que as vacinas são "um milagre que salvaram milhões de vidas". "Com o CDC sob fortes críticas por causa dessa questão, eu quero a resposta e quero AGORA", exigiu o presidente, referindo-se ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês).

