DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 1° de setembro de 2025

Gilmar
01/09/2025 | 09:00
Compartilhar notícia
FOTO: Gilmar
FOTO: Gilmar Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC concluiu a compra de sete drones de última geração, que serão usados pelas GCMs (Guardas Civis Municipais) das cidades da região em atividades de monitoramento, buscas, operações noturnas e ações de inteligência. O valor total do investimento foi de R$ 227,5 mil e integra o programa Grande ABC + Seguro, iniciativa do colegiado que promove a integração de esforços para melhorar a segurança pública.

LEIA TAMBÉM:

Consórcio adquire drones para reforçar GCMs da região


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.