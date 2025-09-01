Veja a charge do 'Diário' para o dia 1° de setembro de 2025

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC concluiu a compra de sete drones de última geração, que serão usados pelas GCMs (Guardas Civis Municipais) das cidades da região em atividades de monitoramento, buscas, operações noturnas e ações de inteligência. O valor total do investimento foi de R$ 227,5 mil e integra o programa Grande ABC + Seguro, iniciativa do colegiado que promove a integração de esforços para melhorar a segurança pública.

