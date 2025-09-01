Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 1° de setembro de 2025

Tarcísio de Freitas

‘Tarcísio de Freitas traz verba e solta o verbo’ (Primeira Página, dia 30). A entrevista do governador Tarcísio de Freitas ao Diário ecoou Brasil afora. Todos os veículos de comunicação relevantes do País reproduziram as falas de Tarcísio, especialmente sobre Jair Bolsonaro. Parabéns ao jornal por fazer as perguntas que deveriam ser feitas ao futuro presidente do Brasil.

Sérgio Pinto - Santo André





Ribeirão Pires

Vocês me perguntaram onde moro, morei a maior parte da minha vida na cidade de São Paulo, e já tive propriedade e vínculo empregatício em Osasco, Cotia, Jandira e Juquitiba. Moro atualmente em Ribeirão Pires, região que conheci ainda criança, quando me traziam em sítios da região. No Grande ABC voltei quando adolescente e jovem várias vezes para acampar. Mais tarde tive uma relação mais duradoura na região sem moradia fixa. Acho que o Brasil erra ao pensar que pode ser o País do futuro sem reconhecer seu passado. Vejam a cidade de São Paulo, fundada por decreto de Tomé de Souza como Vila, a primeira organização administrativa europeia no interior do continente americano, onde hoje fica Santo André, e foi transferida por decreto de Mem de Sá para o Vale do Anhangabaú, e daí seguiu seu caminho até transformar-se em cidade, e, como dizia minha bisavó sobre coisas importantes, é melhor encarar a realidade. A cidade foi fundada por um português, vários mestiços seus filhos, e todos os outros eram índios. O significado é simples, os índios locais passaram a ser cidadãos também de Portugal. Gosto de Ribeirão Pires, onde encontrei qualidades valiosas, mas acho que a atual campanha, Cidade do Futuro, é propaganda corriqueira e passageira. Acho que devia esquecer-se a frase da campanha, e devia se investir numa espécie de grife, fazer um concurso aberto para se desenhar o nome da cidade Ribeirão Pires, chamar grafiteiros para participar, e escolher uma. A região de Ribeirão Pires, o Grande ABC, até Mogi das Cruzes, está coligada na mesma vocação, e precisa atuar em conjunto, independentemente de políticos passageiros, Ribeirão pode ser um polo para isso, indústria, população com qualidade de vida e meio ambiente preservado para os mais diversos propósitos, um novo método de produção em que os rejeitos retornam à produção (insumos renováveis) e, finalmente, a energia de produção – e, nessa parte, a vantagem enorme da energia elétrica híbrida (energia hidrelétrica/solar) abastecendo os moradores. A abertura para a diversidade, não só da origem dos moradores, mas também de credos religiosos, e a melhor perspectiva é a da legislação da sociedade civil, que garante a existência e atuação de todos na sociedade. Finalmente, senhores, não só a capacitação, mas a descoberta de talentos, que me parece existem aqui e não estão sendo aproveitados. Uma região de futuro promissor e inovador, a modernidade no viés da ciência e dos princípios. Terminando, moro num ponto do planeta Terra, tem céu em cima de mim, e o tempo que está fazendo é de luz para todo lado.

Ivan Bari da Silva - Ribeirão Pires





Verissimo

‘Morre o escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos’ (Setecidades, ontem). O premiadíssimo escritor Luis Fernando Verissimo se despede aos 88 anos de idade. Como grande legado, é autor de mais de 80 livros. Também crônicas, quadrinhos etc., publicados por décadas em vários dos mais importantes veículos de comunicação do País. Como bom saxofonista, Verissimo foi o gênio dos textos concisos, do finíssimo humor, como o desta frase: “A morte é uma sacanagem. Sou cada vez mais contra”. Nossos sentimentos aos familiares. E que Deus acolha em paz o criador da Velhinha de Taubaté e Ed Mort, Luis Fernando Verissimo!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)