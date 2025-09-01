De São Bernardo, Manumito chega ao UFC e mira cinturão

Um nocaute técnico no terceiro round diante do mexicano Cristian Perez mudou a vida de Manoel Sousa, o Manumito, lutador que treina em São Bernardo. A vitória no Contender Series, na última terça-feira (26), impressionou Dana White, presidente do UFC, e garantiu ao lutador o contrato de quatro lutas com a maior organização de MMA (Artes Marciais Mistas) do mundo.

“Foi a luta mais importante da minha vida. Nunca tinha me sentido tão ansioso antes de um combate, mas no fim deu tudo certo. Esse contrato é um sonho realizado. Sempre falei para mim mesmo que não nasci para ser só mais um nesse mundo, vim para deixar meu legado e escrever meu nome na história”, afirmou o lutador de 28 anos.

O cearense, que desembarcou no Grande ABC aos 17 anos, chega ao UFC na divisão dos leves, uma das mais disputadas da organização. Antes mesmo de assinar, já havia feito história no cenário nacional: em 2019, foi o primeiro e único a derrotar o também brasileiro Maurício Ruffy, hoje considerado grande promessa do UFC, em uma virada no SFT 18 que terminou em nocaute. “Naquela luta, parecia que nada ia dar certo, mas acreditava que podia virar. E virei. Foi ali que muita gente começou a me olhar diferente”, recorda.

A trajetória até o maior palco do MMA mundial foi marcada por sacrifícios. Antes de conhecer os ringues, trabalhou em um restaurante de São Bernardo e passou anos morando na Academia Octógono, onde treina até hoje. “Foram quatro anos vivendo nesse espaço. Cozinhava, treinava e dormia ali. Às vezes dava vontade de desistir e voltar para casa, mas sempre pensava que algo daria certo na minha vida, iria fazer acontecer. E hoje estou colhendo esse fruto”, conta Manumito.

O contrato assinado abre portas para novos desafios, e o lutador já pensa grande. Segundo ele, a meta é subir no ranking da categoria e enfrentar o georgiano-espanhol Ilia Topuria, atual campeão dos pesos leves. “Seria um ‘lutão’. Sei da mão pesada dele, mas a minha também faz diferença. Deus me deu um dom, e minhas mãos fazem estrago. Estou pronto para lutar com os melhores, sem medo de ninguém. Meu objetivo é estar entre os maiores e disputar o cinturão um dia”, projeta o lutador.

POATAN

Se fora do octógono a perseverança faz parte da trajetória de Manumito, dentro dele não faltam inspirações. A principal delas é Alex Pereira, o Poatan, ex-campeão meio-pesado e nascido em São Bernardo. “Esse cara é sensacional, não tenho palavras para descrever. De onde Alex saiu e o que ele fez. Ele é uma inspiração para mim e para qualquer lutador”, disse.

Agora, o Grande ABC está representado no UFC, com dois competidores no maior palco do MMA. Enquanto Manoel Sousa se prepara para estrear no torneio, Alex ‘Poatan’ Pereira volta ao octógono no dia 4 de outubro para a revanche contra o russo Magomed Ankalaev, em disputa pelo cinturão dos meio-pesados.

