Economia Titulo Virtual

Feira on-line oferece 7.000 vagas para PCDs e começa nesta segunda-feira

Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes-Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo

Da Agência Brasil
01/09/2025 | 08:25
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil


 O mês de setembro, quando é lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21), começa com uma feira on-line que vai oferecer 7.000 vagas de emprego para PcDs (Pessoas com Deficiência). Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes-Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo.

A feira Inclui PcD (www.incluipcd.com.br), além de permitir oportunidades de emprego, disponibiliza uma série de palestras e painéis sobre diversidade e inclusão, nos dias 2 e 3 de setembro. O uso da plataforma é gratuito, bastando se inscrever no site.

A iniciativa de aproximar companhias e pessoas com deficiência interessadas em vagas de emprego é da Egalite, empresa especializada em inclusão de PCDs no mercado. As vagas são em diversas áreas e regiões. <TL>


