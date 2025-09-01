Feira on-line oferece 7.000 vagas para PCDs e começa nesta segunda-feira

Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes-Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo
O mês de setembro, quando é lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21), começa com uma feira on-line que vai oferecer 7.000 vagas de emprego para PcDs (Pessoas com Deficiência). Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes-Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo.
A feira Inclui PcD (www.incluipcd.com.br), além de permitir oportunidades de emprego, disponibiliza uma série de palestras e painéis sobre diversidade e inclusão, nos dias 2 e 3 de setembro. O uso da plataforma é gratuito, bastando se inscrever no site.
A iniciativa de aproximar companhias e pessoas com deficiência interessadas em vagas de emprego é da Egalite, empresa especializada em inclusão de PCDs no mercado. As vagas são em diversas áreas e regiões. <TL>
