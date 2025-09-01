Tiago Santiago recorda trabalho em remake de ‘A Escrava Isaura’

Em relação à reprise de A Escrava Isaura, produzida pela Record e no ar, mais uma vez, a partir desta segunda-feira (1°), em homenagem aos 150 anos do romance de Bernardo Guimarães, o autor de novelas Tiago Santiago, responsável pelo trabalho, recorda alguns pontos importantes e revela inclusive um elogio de Gilberto Braga, que assinou a produção homônima da Globo.

Segundo Santiago, “minha adaptação foi bem diferente da do Gilberto, porque, além da Condessa (papel de Mayara Magri), havia os quilombos, personagens pretos como agentes da própria liberdade, negros escravizados como descendentes da realeza e a história de um escravizado que se tornou um dos homens mais ricos do Brasil por causa do garimpo”.

Conta ainda que buscou inspirações em Romeu e Julieta e A Megera Domada para a trajetória de Helena (Fernanda Nobre), dos poetas românticos para Geraldo (Caio Junqueira), e de Castro Alves para Álvaro (Theo Becker).

Outra diferença marcante, o ‘Quem matou Leôncio?’, recurso que não exstiu na trama estrelada por Lucélia Santos.

Aliás, de acordo com Santiago, Braga chegou a afirmar que ele fez um trabalho diferente e tão bom quanto o dele, “o que me encheu de orgulho e satisfação”.

Na Record, Isaura teve roteiro de Tiago Santiago, com colaboração de Anamaria Nunes e Altenir Silva, mais a direção-geral de Hernal Rossano.

A nova exibição aposta em som remasterizado e ajustes por meio de Inteligência Artificial, que proporciona uma grande qualidade de imagem, como se observa nas chamadas.

