Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Terremoto no Afeganistão destrói vilarejos e mata pelo menos 250 pessoas no leste do país

01/09/2025 | 07:15
Um forte terremoto atingiu o leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, e matou ao menos 250 pessoas. Diversos vilarejos foram destruídos.

O tremor de magnitude 6 foi registrado no fim da noite do domingo, dia 31, com epicentro na Província de Nangarhar, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

"As operações de resgate ainda estão em andamento, e várias vilas foram completamente destruídas. Os números de mortos e feridos estão mudando", disse um porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão. O número de feridos é estimado, até agora, em cerca de 500. Fonte: Associated Press.


