Edição de 20 anos do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires reúne 180 mil

Encerrada neste domingo (31), a edição comemorativa de 20 anos do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires superou expectativas, reforçando o evento como um dos principais atrativos gastronômicos e culturais do Estado. Realizado em novo formato, nas ruas da região central, ao longo de quatro finais de semana, o festival recebeu mais de 180 mil visitantes e injetou aproximadamente R$ 12,8 milhões na economia local fortalecendo o comércio e iniciativas criativa e o turismo local.

"O novo formato do Festival do Chocolate veio para ficar. Superamos a meta inicial de R$ 10 milhões de movimentação financeira, gerando benefícios diretos para a cidade, impulsionando a economia local e fortalecendo os comércios. Esse modelo de sucesso será replicado em outros eventos da cidade, como a Festa Italiana, consolidando Ribeirão Pires no calendário de eventos e colocando a cidade como uma das principais rotas turísticas do estado", destacou o prefeito Guto Volpi (PL).

O festival também se destacou pelos números impressionantes do novo formato, que priorizou a integração com o centro da cidade e a diversidade de experiências para os visitantes. Ao todo, 123 comércios entre gastronômicos, gerais e de artesanato participaram da edição comemorativa, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços. A programação cultural contou com mais de 100 atrações, incluindo 12 atrações principais e quatro shows voltados ao público infantil, garantindo entretenimento para todas as idades.

O investimento total do evento ficou entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão, representando uma economia de mais de R$ 1,2 milhão em relação à edição de 2024. Segundo a Prefeitura, o ticket médio por pessoa ficou em R$ 70.

No quesito gastronomia, o Festival do Chocolate de Ribeirão Pires trouxe criações inovadoras e combinações únicas, conquistando o paladar dos visitantes. Entre os destaques estiveram o Pudim de Cambuci com chocolate, Torresmo de Rolo ao molho de chocolate, a Costelinha Suína ao molho de chocolate, o Filé Mignon ao molho de chocolate além de bebidas exclusivas como Chopp de Chocolate com pimenta e Vinho com licor de cacau.

Desfile

Com mais de 80 estudantes eleitos como reis e rainhas juninos de suas escolas, o Cortejo Real da Realeza Junina, promovido pela Secretaria de Educação, trouxe para o Festival do Chocolate um espetáculo de cor, criatividade e pertencimento. Acompanhados por estandartes, fantasias e muita alegria, os alunos, junto aos profissionais das 33 escolas municipais, encantaram o público em um desfile que celebrou a infância e a integração entre comunidade escolar e cidade.

O ponto alto da programação foi a entrega da Chave do Futuro pelo prefeito a um dos soberanos da Realeza Junina, gesto simbólico que reforça a mensagem de que nossas crianças são protagonistas na construção do amanhã. A honraria foi recebida pelos estudantes Pedro Henrique Andrade Ferreira (Rei) e Milena Nunes Dantas (Rainha), da E.M. (Escola Municipal) Maria Siqueira de Paula.