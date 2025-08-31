Bolsonaro começa a ser julgado na terça-feira

O julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) começa na terça-feira (2). O liberal e mais sete aliados são réus na ação penal que analisa a trampa golpistas. O grupo foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Cerca de dois anos e meio após os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, a Corte realizará o julgamento que pode levar para a prisão um ex-presidente da República e generais do Exército pela acusação de golpe de Estado, medida inédita após a redemocratização do país.

O STF temendo atos pró e contra Bolsonaro, esquema especial de segurança será ativado para restringir a circulação de pessoas no complexo de edifícios da Corte. Cães farejadores serão chamados para uma varredura em busca de bombas. Nas áreas externas, além de forte aparato policial, drones vão monitorar a área da esplanda dos três poderes em Brasília.

Serão ao todo oito sessões de julgamento nos dias 2, 3, 9, 10, e 12. Nas duas quartas-feiras (3 e 10), as audiências acontecem de manhã. Nos demais dias, nos períodos matutino e vespertino.