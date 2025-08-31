Fall Out Boy encerra o I Wanna Be Tour com catarse emo no Allianz Parque

O Allianz Parque, na Zona Oeste da Capital, foi transformado, neste sábado (30), em um templo da nostalgia emo. A segunda edição do I Wanna Be Tour reuniu uma multidão de fãs que cresceram ao som de guitarras aceleradas, refrões confessionais e toda a estética que definiu o pop-punk e o emocore dos anos 2000.

O festival, dividido em dois palcos que se revezavam sem intervalos, trouxe uma maratona de sons que fez o público viajar no tempo. Fake Number abriu os trabalhos, seguida pelo pop-punk britânico do Neck Deep, que levantou rodas de pogo com músicas como In Bloom. The Maine trouxe clima melódico, enquanto as australianas do The Veronicas incendiaram o público com Untouched e 4ever.

A cena nacional também brilhou. O reencontro do Forfun emocionou com um set nostálgico, e o Gloria e o Dead Fish trouxeram peso e intensidade. Já o Fresno, que também se apresentou na primeira edição do I Wanna Be Tour no ano passado, em um dos momentos mais aguardados, reafirmou sua relevância com uma apresentação catártica que levou fãs às lágrimas. No fim da apresentação, o vocalista Lucas Silveira exaltou o gênero musical. 'Vida longa ao emo do Brasil. Tem que respeitar.”

Entre os nomes internacionais, o Story of the Year manteve a energia alta com seu post-hardcore visceral. O Yellowcard encantou com o violino inconfundível de Ocean Avenue, e o Good Charlotte transportou a plateia direto para os anos 2000 com The Anthem e Lifestyles of the Rich & Famous. Durante o show, o vocalista Joel Madden se declarou ao Brasil e prometeu voltar ao País em 2026 com uma nova turnê.

Mas o grande clímax veio com o Fall Out Boy, atração principal da noite. A banda norte-americana apresentou um show grandioso, dividido em “atos” que revisitaram toda a sua discografia. Clássicos como Sugar, We’re Goin Down, Dance, Dance, This Ain’t a Scene e Thnks fr th Mmrs transformaram o Allianz em um imenso coral coletivo, provando que sua música continua tão atual quanto na era dourada do emo.