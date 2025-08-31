DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Festival

Fall Out Boy encerra o I Wanna Be Tour com catarse emo no Allianz Parque

Festival reuniu clássicos do pop-punk e emocore dos anos 2000 na Capital, com shows de Fresno, Good Charlotte, Yellowcard e outras bandas

Thainá Lana
31/08/2025 | 18:03
Compartilhar notícia
FOTO: Thainá Lana/DGABC
FOTO: Thainá Lana/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Allianz Parque, na Zona Oeste da Capital, foi transformado, neste sábado (30), em um templo da nostalgia emo. A segunda edição do I Wanna Be Tour reuniu uma multidão de fãs que cresceram ao som de guitarras aceleradas, refrões confessionais e toda a estética que definiu o pop-punk e o emocore dos anos 2000.

O festival, dividido em dois palcos que se revezavam sem intervalos, trouxe uma maratona de sons que fez o público viajar no tempo. Fake Number abriu os trabalhos, seguida pelo pop-punk britânico do Neck Deep, que levantou rodas de pogo com músicas como In Bloom. The Maine trouxe clima melódico, enquanto as australianas do The Veronicas incendiaram o público com Untouched e 4ever.

A cena nacional também brilhou. O reencontro do Forfun emocionou com um set nostálgico, e o Gloria e o Dead Fish trouxeram peso e intensidade. Já o Fresno, que também se apresentou na primeira edição do I Wanna Be Tour no ano passado, em um dos momentos mais aguardados, reafirmou sua relevância com uma apresentação catártica que levou fãs às lágrimas. No fim da apresentação, o vocalista Lucas Silveira exaltou o gênero musical. 'Vida longa ao emo do Brasil. Tem que respeitar.”

Entre os nomes internacionais, o Story of the Year manteve a energia alta com seu post-hardcore visceral. O Yellowcard encantou com o violino inconfundível de Ocean Avenue, e o Good Charlotte transportou a plateia direto para os anos 2000 com The Anthem e Lifestyles of the Rich & Famous.  Durante o show, o vocalista Joel Madden se declarou ao Brasil e prometeu voltar ao País em 2026 com uma nova turnê. 

Mas o grande clímax veio com o Fall Out Boy, atração principal da noite. A banda norte-americana apresentou um show grandioso, dividido em “atos” que revisitaram toda a sua discografia. Clássicos como Sugar, We’re Goin Down, Dance, Dance, This Ain’t a Scene e Thnks fr th Mmrs transformaram o Allianz em um imenso coral coletivo, provando que sua música continua tão atual quanto na era dourada do emo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.