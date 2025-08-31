GCM de São Bernardo recupera duas motos e um Iphone alvos de furto e roubo

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo recuperou duas motocicletas e um Iphone, alvos de furto e roubo, durante patrulhamentos realizados neste final de semana. Nos dois casos, as motos eram conduzidas por adolescentes. As ocorrências foram no Jardim Silvina e no Jardim do Lago.

Na madrugada de sábado (30), durante patrulhamento no Jardim Silvina, os guardas avistaram dois homens, cada um conduzindo uma moto, ambos em atitude suspeita. A viatura passou a acompanhar os dois, que empreenderam fuga. Um deles sofreu uma queda e foi abordado. O outro conseguiu fugir.

O rapaz que caiu era um adolescente, que estava com um simulacro de arma de fogo. Ele confessou que tanto a moto quanto o celular modelo Iphone que foi localizado em sua posse, eram roubados. O jovem foi conduzido ao 1º Distrito Policial, que acionou seu responsável e o deixou à disposição da Fundação Casa.

Em contato com as vítimas da moto e do telefone roubado, foi esclarecido que o proprietário da motocicleta foi abordado por volta de 0h30 do sábado, na saída do trabalho, quando um grupo de pessoas o fizeram parar e sob ameaça de arma de fogo levaram sua moto, capacete e mochila. A outra vítima relatou que foi roubada logo em seguida, também por dois homens armados, que levaram sua moto e seu celular. A motocicleta da segunda vítima não foi localizada. A moto e o Iphone recuperados foram devolvidos aos proprietários.

Furto

A segunda moto recuperada também estava sendo conduzida por um adolescente, que foi abordado pela equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), especializada da GCM, na madrugada deste domingo (31), no Jardim do Lago. A moto estava sem placa e ao receber ordem para parar, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado após breve acompanhamento. O caso foi registrado no 3º DP, que acionou o responsável pelo adolescente. A moto, que conforme registro do chassi tinha queixa de furto, foi devolvida ao seu proprietário.

O comandante da GCM, Eduardo dos Santos, destacou a importância da presença da GCM em patrulhamentos de rotina. “Temos tido diversos casos como esses, de recuperação de objetos, motos e carros roubados, apreensão de drogas, e tudo isso deixa clara a importância da atuação da GCM para a segurança pública”, pontuou.