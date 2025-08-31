DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Renovação

Biblioteca do CEU das Artes é revitalizada e ganha espaço infantil em Diadema

Parte dos livros antigos e obsoletos foi substituída por novos exemplares doados pelo SiSeb

Natasha Werneck
31/08/2025 | 15:49
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O CEU das Artes, no Jardim União, em Diadema, reabriu as portas da sua biblioteca de cara nova. O espaço cultural passou por uma revitalização que incluiu a troca de estantes, renovação do acervo e melhorias na estrutura, garantindo mais conforto e atratividade para os frequentadores.

A reestruturação foi conduzida pela bibliotecária Ruymar Marazo, com apoio da Secretaria de Cultura do município. Parte dos livros antigos e obsoletos foi substituída por novos exemplares doados pelo SiSeb (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), ampliando as opções de leitura para a comunidade.

Além da renovação do acervo, a biblioteca recebeu nova pintura e um espaço dedicado ao público infantil, pensado para estimular a formação de novos leitores em um ambiente mais aconchegante e acolhedor.

Com a revitalização, a expectativa é de que o espaço se consolide como um ponto de encontro da comunidade, oferecendo lazer, aprendizado e incentivo à leitura para todas as idades.


