Setecidades Titulo Educação

Campanário ganha nova creche e 86 vagas para crianças em Diadema

A unidade MUVT II, entregue pelo prefeito Taka Yamauchi (MDB), já está pronta para receber 86 crianças de 0 a 3 anos, funcionando em horário estendido, das 7h às 19h

Natasha Werneck
31/08/2025 | 15:47
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O bairro Campanário, em Diadema, celebrou neste fim de semana a inauguração de uma nova creche conveniada à Prefeitura. A unidade MUVT II, entregue pelo prefeito Taka Yamauchi (MDB), já está pronta para receber 86 crianças de 0 a 3 anos, funcionando em horário estendido, das 7h às 19h, para atender às necessidades das famílias trabalhadoras.

Localizada na Rua Colibri, a creche conta com seis salas de aula, solário, refeitório e equipe de 16 profissionais. Durante a inauguração, moradores puderam visitar os espaços e conhecer a estrutura. “Quando soubemos da nova creche, foi um alívio. O horário de funcionamento ajuda muito na nossa rotina”, disse a moradora Luana Lopes Souza, mãe da pequena Heloá, de 1 ano e 7 meses.

A entrega faz parte de um pacote de ampliações da rede de conveniadas. Além da MUVT II, outras três unidades foram ou estão prestes a ser abertas: a Creche MUVT III e a Creche Geração Futura, na Vila Nogueira, e a MUVT I, também no Campanário, que será inaugurada nesta segunda-feira (1º). Com isso, o número de creches conveniadas em Diadema passa de 33 para 37 unidades, somando 360 novas vagas e ampliando o atendimento a 5,4 mil crianças.

O secretário de Educação, Felipe Sigollo, destacou que o investimento não se limita à expansão, mas também à qualidade. “A primeira infância é decisiva no desenvolvimento. Nossas creches trabalham com as melhores práticas para garantir cuidado, carinho e estímulos adequados. Por isso, aumentamos em 10% o repasse às conveniadas”, afirmou.

Para o prefeito Taka, a nova creche é um passo importante rumo a um objetivo maior: zerar a fila de espera por vagas em Diadema ainda este ano, dentro do programa Creche 100%. “Estamos comprometidos com as crianças e com as famílias. Vamos fazer todo o esforço necessário para que nenhuma mãe fique sem uma vaga para seu filho”, declarou.


