Diadema amplia acesso à internet rápida em escolas municipais

Doze escolas da rede municipal de Diadema passarão a contar com internet gratuita de alta velocidade a partir de setembro. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Escola Conectada, organização que atua em todo o Brasil levando conectividade a instituições públicas de ensino.



Os contratos firmados garantem às unidades velocidade de 300 Mb a 1 Gb por um período de três anos, sem custos para a prefeitura. O acesso será voltado para atividades pedagógicas, especialmente nos laboratórios de informática que estão em implantação em todas as escolas de Ensino Fundamental da cidade.



Segundo o secretário de Educação, Felipe Sigollo, a medida atende a uma demanda crescente no processo de aprendizagem. “O acesso à internet deixou de ser um recurso complementar e passou a ser essencial. Nosso objetivo é garantir que alunos e professores tenham condições de desenvolver práticas pedagógicas conectadas e atuais”, afirmou.



Fundado em 2020, o Instituto Escola Conectada já alcança 700 escolas em 84 municípios, distribuídos por 13 estados. O programa beneficia atualmente mais de 330 mil estudantes. Em Diadema, além da infraestrutura, a ONG também será responsável por monitorar a qualidade e a segurança da conexão.



As escolas municipais que receberão o benefício são:



- EMEB Profª Annete Melchioretto



- EMEE Olga Benário Prestes



- EMEB Profª Letícia Beatriz Pessa



- EMEB Prof. Florestan Fernandes



- EMEB Jorge Amado



- EMEB Anita Catarina Malfatti



- EMEB Prof. Francisco Daniel Trivinho



- EMEB Profª Fabíola de Lima Goyano



- EMEB Dr. José Martins da Silva



- EMEB Dep. Freitas Nobre



- EMEB Inspetor Reinaldo José Santana – Piró



- EMEB Sen. Teotônio Brandão Vilela