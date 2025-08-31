DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo A partir de setembro

Diadema amplia acesso à internet rápida em escolas municipais

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Escola Conectada, organização que atua em todo o Brasil levando conectividade a instituições públicas de ensino

Natasha Werneck
31/08/2025 | 15:44
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação - Instituto Escola Conectada
FOTO: Divulgação - Instituto Escola Conectada Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Doze escolas da rede municipal de Diadema passarão a contar com internet gratuita de alta velocidade a partir de setembro. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Escola Conectada, organização que atua em todo o Brasil levando conectividade a instituições públicas de ensino.

Os contratos firmados garantem às unidades velocidade de 300 Mb a 1 Gb por um período de três anos, sem custos para a prefeitura. O acesso será voltado para atividades pedagógicas, especialmente nos laboratórios de informática que estão em implantação em todas as escolas de Ensino Fundamental da cidade.

Segundo o secretário de Educação, Felipe Sigollo, a medida atende a uma demanda crescente no processo de aprendizagem. “O acesso à internet deixou de ser um recurso complementar e passou a ser essencial. Nosso objetivo é garantir que alunos e professores tenham condições de desenvolver práticas pedagógicas conectadas e atuais”, afirmou.

Fundado em 2020, o Instituto Escola Conectada já alcança 700 escolas em 84 municípios, distribuídos por 13 estados. O programa beneficia atualmente mais de 330 mil estudantes. Em Diadema, além da infraestrutura, a ONG também será responsável por monitorar a qualidade e a segurança da conexão.

As escolas municipais que receberão o benefício são:

- EMEB Profª Annete Melchioretto

EMEE Olga Benário Prestes

EMEB Profª Letícia Beatriz Pessa

EMEB Prof. Florestan Fernandes

EMEB Jorge Amado

EMEB Anita Catarina Malfatti

EMEB Prof. Francisco Daniel Trivinho

EMEB Profª Fabíola de Lima Goyano

EMEB Dr. José Martins da Silva

EMEB Dep. Freitas Nobre

EMEB Inspetor Reinaldo José Santana – Piró

EMEB Sen. Teotônio Brandão Vilela


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.