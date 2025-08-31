Corrida da Mulher reúne 1.500 participantes em São Bernardo

A Corrida da Mulher São-Bernardense 2025 reuniu cerca de 1.500 atletas neste domingo (31), no Parque Caminhos do Mar. A prova, exclusiva para mulheres, fez parte da programação de aniversário de 472 anos do município e contou com percursos de 5 km, 10 km e caminhada.



Organizado pela Prefeitura de São Bernardo, por meio das secretarias da Mulher e de Esportes e Lazer, o evento teve caráter social, com arrecadação de absorventes higiênicos destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade. Todas as participantes receberam kit com camiseta, número de peito, chip e sacochila, além de medalha ao final da prova. As cinco primeiras colocadas em cada distância também foram premiadas com troféus.



A prefeita Jessica Cormick destacou o simbolismo da corrida. Segundo ela, a iniciativa vai além do esporte e representa inclusão, saúde e valorização da mulher. A secretária da Mulher, Sandra do Leite, reforçou que a atividade fortalece o protagonismo feminino e promove bem-estar.



Nos 5 km, a campeã foi Luciene Sena, seguida por Tatiane Santana, Euline Oliveira, Elisangela Carvalho e Natalia Oliveira. Nos 10 km, a vitória ficou com Eglisiana Martins, com Camila Alves em segundo lugar, Lilian em terceiro, Noilma Nascimento em quarto e Poli em quinto.



A prova contou com apoio de trânsito e sinalização especial, garantindo segurança às corredoras. Além da competição, o evento foi marcado pela integração, incentivo à prática esportiva e valorização das mulheres da cidade.