DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Parque Caminhos do Mar

Corrida da Mulher reúne 1.500 participantes em São Bernardo

A prova, exclusiva para mulheres, fez parte da programação de aniversário de 472 anos do município e contou com percursos de 5 km, 10 km e caminhada

Natasha Werneck
31/08/2025 | 15:39
Compartilhar notícia
FOTO: Brenner Oliveira/PMSBC
FOTO: Brenner Oliveira/PMSBC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Corrida da Mulher São-Bernardense 2025 reuniu cerca de 1.500 atletas neste domingo (31), no Parque Caminhos do Mar. A prova, exclusiva para mulheres, fez parte da programação de aniversário de 472 anos do município e contou com percursos de 5 km, 10 km e caminhada.

Organizado pela Prefeitura de São Bernardo, por meio das secretarias da Mulher e de Esportes e Lazer, o evento teve caráter social, com arrecadação de absorventes higiênicos destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade. Todas as participantes receberam kit com camiseta, número de peito, chip e sacochila, além de medalha ao final da prova. As cinco primeiras colocadas em cada distância também foram premiadas com troféus.

A prefeita Jessica Cormick destacou o simbolismo da corrida. Segundo ela, a iniciativa vai além do esporte e representa inclusão, saúde e valorização da mulher. A secretária da Mulher, Sandra do Leite, reforçou que a atividade fortalece o protagonismo feminino e promove bem-estar.

Nos 5 km, a campeã foi Luciene Sena, seguida por Tatiane Santana, Euline Oliveira, Elisangela Carvalho e Natalia Oliveira. Nos 10 km, a vitória ficou com Eglisiana Martins, com Camila Alves em segundo lugar, Lilian em terceiro, Noilma Nascimento em quarto e Poli em quinto.

A prova contou com apoio de trânsito e sinalização especial, garantindo segurança às corredoras. Além da competição, o evento foi marcado pela integração, incentivo à prática esportiva e valorização das mulheres da cidade.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.