DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda se reencontram na televisão após 26 anos

31/08/2025 | 12:56
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


"Todo mundo vai matar a saudade do Mateo e Giuliana". Com essa frase de Ana Paula Arósio para Thiago Lacerda, com quem fez par romântico há 26 anos na novela Terra Nostra, na Globo, a dupla despertou a memória afetiva dos noveleiros. A novela será reprisada a partir de 1º de setembro na emissora.

Durante uma chamada para a reprise da novela, Lacerda liga por vídeo para a atriz: "eu sei que você está longe, mas eu precisava muito de contar o que a Globo preparou para setembro".

Ana, que mora no Reino Unido com a família, respondeu: "amore mio, você acha que já não sei?" e continuou a chamar o público para assistir a reprise no próximo mês.

Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa, foi exibida em 1999 e conta a história da imigração italiana para o Brasil, especialmente da trama de Giuliana e Matteo, dois italianos que se apaixonam durante a imigração mas se perdem ao chegar no País.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.