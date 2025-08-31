Premier League: Manchester City leva virada do Brighton e perde a 2º seguida

Haaland até colocou a equipe do técnico Pep Guardiola em vantagem no primeiro tempo, anotando seu 88º gol em cem partidas na competição nacional, mas os anfitriões viraram na etapa final
Apesar de contar com nomes como Haaland, Rodri, Reijnders e Bernardo Silva, o Manchester City voltou a mostrar os problemas já observados na derrota para o Tottenham e sofreu sua segunda derrota seguida na Premier League, desta vez para o modesto Brighton, por 2 a 1, neste domingo, no Falmer Stadium.
Haaland até colocou a equipe do técnico Pep Guardiola em vantagem no primeiro tempo, anotando seu 88º gol em cem partidas na competição nacional, mas os anfitriões viraram na etapa final. O empate veio em cobrança de pênalti, com Milner, após a bola bater no braço do brasileiro Matheus Nunes na área, enquanto Gruda virou, aos 44 minutos, após driblar o goleiro Trafford e tocar para a meta vazia.
Com o resultado negativo, o time celeste de Manchester soma apenas três pontos, na segunda metade da tabela, um atrás do rival Manchester United, adversário da próxima rodada, em 14 de setembro, após a pausa para a disputa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Durante o período, embora não conte com os atletas convocados pelas seleções, Guardiola terá a dura missão de corrigir as vulnerabilidades ainda presentes na equipe, que vem de uma temporada abaixo das expectativas, tendo interrompida uma série de quatro títulos nacionais seguidos.
Também neste domingo, o West Ham aliviou a pressão sobre o técnico Graham Potter com uma vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, no estádio City Ground, em Nottingham. Lucas Paquetá, de pênalti, anotou um dos gols da equipe londrina, que também estufou a rede com Bowen e Callum Wilson para somar seus primeiros pontos na Premier League.
