Esportes Titulo Futebol europeu

Premier League: Manchester City leva virada do Brighton e perde a 2º seguida

Haaland até colocou a equipe do técnico Pep Guardiola em vantagem no primeiro tempo, anotando seu 88º gol em cem partidas na competição nacional, mas os anfitriões viraram na etapa final

31/08/2025 | 15:23
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


Apesar de contar com nomes como Haaland, Rodri, Reijnders e Bernardo Silva, o Manchester City voltou a mostrar os problemas já observados na derrota para o Tottenham e sofreu sua segunda derrota seguida na Premier League, desta vez para o modesto Brighton, por 2 a 1, neste domingo, no Falmer Stadium.

Haaland até colocou a equipe do técnico Pep Guardiola em vantagem no primeiro tempo, anotando seu 88º gol em cem partidas na competição nacional, mas os anfitriões viraram na etapa final. O empate veio em cobrança de pênalti, com Milner, após a bola bater no braço do brasileiro Matheus Nunes na área, enquanto Gruda virou, aos 44 minutos, após driblar o goleiro Trafford e tocar para a meta vazia.

Com o resultado negativo, o time celeste de Manchester soma apenas três pontos, na segunda metade da tabela, um atrás do rival Manchester United, adversário da próxima rodada, em 14 de setembro, após a pausa para a disputa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Durante o período, embora não conte com os atletas convocados pelas seleções, Guardiola terá a dura missão de corrigir as vulnerabilidades ainda presentes na equipe, que vem de uma temporada abaixo das expectativas, tendo interrompida uma série de quatro títulos nacionais seguidos.

Também neste domingo, o West Ham aliviou a pressão sobre o técnico Graham Potter com uma vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, no estádio City Ground, em Nottingham. Lucas Paquetá, de pênalti, anotou um dos gols da equipe londrina, que também estufou a rede com Bowen e Callum Wilson para somar seus primeiros pontos na Premier League.


