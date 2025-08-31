F1: Hamilton e Leclerc, dupla da Ferrari, batem quase no mesmo ponto

O GP da Holanda foi um dia de frustração para a Ferrari. Ambos os pilotos da equipe se acidentaram praticamente no mesmo ponto da pista, deixando a escuderia sem chances de pontuar em Zandvoort.



Lewis Hamilton foi o primeiro a bater, na 23ª volta, ao perder o controle de sua Ferrari na curva 3 e atingir a barreira de proteção. A roda dianteira direita ficou destruída, mas o piloto saiu ileso e pediu desculpas à equipe pelo rádio: “Estou bem. Desculpa, gente”. O britânico largou em sétimo e tentava se recuperar após o 12º lugar no GP da Hungria.



Mais de 30 voltas depois, Charles Leclerc sofreu acidente praticamente no mesmo local após um toque de roda com Antonelli. O ferrarista rodou na pista, não se feriu, mas precisou abandonar a corrida.



A sequência evidencia a temporada complicada de Hamilton, que ainda não subiu ao pódio com a Ferrari e acumulou quatro desistências, incluindo a desclassificação na China. Para Leclerc, o revés também prejudica sua campanha na temporada e reforça o dia difícil da equipe em Zandvoort.