São Bernardo capacita profissionais de saúde para ampliar atenção domiciliar

Entre os dias 14 e 29 de agosto, o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) de São Bernardo realizou uma série de treinamentos voltados a médicos, enfermeiros e equipes multidisciplinares da rede municipal. O objetivo das capacitações foi reforçar critérios para encaminhamento de pacientes ao serviço e promover estratégias de desospitalização segura, integrando hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde.



A programação ocorreu de forma segmentada, atendendo profissionais das UBSs no dia 14, das UPAs no dia 25 e dos hospitais municipais entre os dias 26 e 29: Hospital de Urgência (26), Hospital de Clínicas (27), Hospital da Mulher (28) e Hospital de Câncer Anchieta (29/08). Segundo Kelly Simone Lopes Bianchini, gerente do SAD, a iniciativa busca consolidar a atenção domiciliar como uma alternativa segura e resolutiva, ampliando o acesso dos pacientes a cuidados especializados.



O serviço, criado em 2008 como PAD (Programa de Atenção Domiciliar) e reformulado em 2009 como PID (Programa de Internação Domiciliar), passou a ser chamado de SAD em 2019, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde. Desde sua criação, mais de 7 mil pacientes foram atendidos e mais de 1,7 milhão de procedimentos de enfermagem realizados. Atualmente, o serviço acompanha 388 pacientes ativos, oferecendo atendimento multiprofissional diretamente no domicílio.



Com a capacitação, a expectativa da Secretaria de Saúde é ampliar a adesão ao SAD, qualificar encaminhamentos e reduzir a permanência hospitalar, liberando leitos para casos de maior complexidade e fortalecendo a atenção domiciliar como estratégia segura, humanizada e eficiente.