Domingo, 31 de Agosto de 2025

Celebridades

Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos

31/08/2025 | 09:20
FOTO: Reprodução
O ator Marcelo Adnet, de 43 anos, revelou informações sobre um abuso sexual que sofreu aos sete anos de idade. O humorista relatou o caso ao podcast Inteligência Ltda. nesta sexta-feira, 29.

Adnet contou que sofreu o abuso de um funcionário do sítio da família. "O cachorro do meu avô morreu e eu amava o cachorro. O caseiro falou: Eu tenho uma maneira de trazê-lo de volta. Mas, se você falar para alguém, o cachorro vai morrer para sempre", afirmou o ator.

Nesse momento, o avô, que havia saído de casa, volta ao local. "Quando ele estava começando o ato, meu avô volta e meio que me salva de sofrer algo bem pior."

Segundo Adnet, o episódio lhe fez "desconfiar muito da sociedade", gerando solidão durante a infância. "Para uma criança, isso é algo que te trava. Você fica com um segredo, algo que não pode falar e você não sabe o que é. E o cara me ameaçou, né? Isso me travou, me fez desconfiar muito da sociedade e decidi ficar sozinho, no meu canto", disse.


