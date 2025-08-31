Grande ABC terá domingo (31) sem chuva e bom para passeios ao ar livre

O último domingo do mês será de tempo firme no Grande ABC, segundo a previsão do Climatempo. A região terá sol entre nuvens durante a tarde, com aumento da nebulosidade no período da noite, mas sem expectativa de chuva.



As temperaturas variam pouco entre as cidades e seguem amenas. Em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a mínima registrada será de 13°C, com máxima de 22°C. Já em São Bernardo e Diadema, os termômetros chegam a 23°C, enquanto em São Caetano o calor é um pouco mais intenso, alcançando 24°C – a maior marca do dia na região.



Apesar do céu encoberto à noite, a previsão indica estabilidade, sem mudanças significativas em relação ao sábado. O clima deve favorecer atividades ao ar livre, especialmente no período da tarde.