Domingo, 31 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Previsão do Tempo

Grande ABC terá domingo (31) sem chuva e bom para passeios ao ar livre

Apesar do céu encoberto à noite, a previsão indica estabilidade, sem mudanças significativas em relação ao sábado

Natasha Werneck
31/08/2025 | 09:09
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC


O último domingo do mês será de tempo firme no Grande ABC, segundo a previsão do Climatempo. A região terá sol entre nuvens durante a tarde, com aumento da nebulosidade no período da noite, mas sem expectativa de chuva.

As temperaturas variam pouco entre as cidades e seguem amenas. Em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a mínima registrada será de 13°C, com máxima de 22°C. Já em São Bernardo e Diadema, os termômetros chegam a 23°C, enquanto em São Caetano o calor é um pouco mais intenso, alcançando 24°C – a maior marca do dia na região.

Apesar do céu encoberto à noite, a previsão indica estabilidade, sem mudanças significativas em relação ao sábado. O clima deve favorecer atividades ao ar livre, especialmente no período da tarde.


