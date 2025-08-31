DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

Internacional Titulo Guerra

Quem era o brasileiro que servia ao Exército de Israel e morreu em Gaza?

Ariel Lubliner morreu neste sábado, 30, na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz

31/08/2025 | 10:15
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


O brasileiro Ariel Lubliner, que servia ao Exército de Israel como sargento, morreu neste sábado, 30, na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter).

Lubliner formou-se em Administração na Universidade Reichman, em Herzliya, na região de Tel Aviv, e fez mestrado na Universidade de Haifa, no norte do país.

Ele morava em Israel havia cerca de dez anos e trabalhava em uma fintech como gerente de contas. Aos 34 anos, era casado e tinha um filho de nove meses.

"Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro de 2023 e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel", informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.

De acordo com o jornal Times of Israel, as circunstâncias da morte do sargento ainda são investigadas. A principal suspeita, no entanto, é de que ele tenha sido atingido por um "fogo amigo" de um soldado israelense.


