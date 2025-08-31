DGABC
Domingo, 31 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Futebol

Corinthians renova com Gui Negão até 2030 e estipula multa de R$ 634 milhões

O atacante agora tem uma multa rescisória de R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (R$ 634,4 milhões) em caso de saída para clubes do exterior

31/08/2025 | 09:21
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


Novo xodó da torcida corintiana e principal esperança de gol no dérbi deste domingo, diante do Palmeiras, o atacante Gui Negão teve seu contrato renovado com o Corinthians por mais cinco temporadas, até junho de 2030. A joia da base corintiana agora tem uma multa rescisória de R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (R$ 634,4 milhões) em caso de saída para clubes do exterior.

Substituto do lesionado Yuri Alberto no setor ofensivo do time alvinegro, o jovem de 18 anos tem mostrado personalidade e faro de gol apurado, balançando as redes nos últimos três jogos, justamente quando assumiu a titularidade, contra Bahia e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e Athletico-PR, em duelo da Copa do Brasil.

"É a minha terceira renovação aqui no clube. Espero poder contribuir com muita luta, muita vontade, gols e, se Deus quiser, títulos também", afirmou o atacante à Corinthians TV. "Até agora, minha trajetória foi muito vitoriosa. Estou completando nove anos de clube e esta renovação é um 'presentaço' enorme para mim", acrescentou.

O camisa 56 começou no futsal do Corinthians, em 2016, aos 9 anos, e passou por todas as categorias de base até chegar ao time profissional no ano passado. Desde a estreia contra o Vitória, em junho deste ano, pelo campeonato nacional, foram oito jogos disputados e três gols anotados.

Com contrato renovado, Gui Negão volta a campo neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, no clássico com o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.


