Veja como estão as rodovias que ligam São Paulo ao Litoral neste domingo (31)

As rodovias que conectam a Capital à Baixada Santista registram trânsito normal na manhã deste domingo, segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. O balanço foi atualizado às 9h.



Apesar da fluidez no tráfego, a concessionária alerta para a presença de neblina no trecho de planalto e no trecho de serra, o que prejudica a visibilidade dos motoristas. Já na interligação Planalto, o tempo segue encoberto.



De acordo com a Ecovias, a Rodovia Anchieta (SP-150), entre os kms 9,7 e 65,6, e a Rodovia dos Imigrantes (SP-160), do km 11,46 ao km 70, apresentam tráfego sem congestionamentos em ambos os sentidos.



As interligações Planalto (SP-041) e Baixada (SP-059) também têm trânsito livre, assim como a Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055).



Nos trechos marginais da Anchieta, à direita e à esquerda, não há registro de lentidão.



Com isso, motoristas encontram boas condições de tráfego neste domingo, mas devem redobrar a atenção devido à baixa visibilidade provocada pela neblina.