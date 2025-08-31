DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Trânsito

Veja como estão as rodovias que ligam São Paulo ao Litoral neste domingo (31)

A concessionária alerta para a presença de neblina no trecho de planalto e no trecho de serra, o que prejudica a visibilidade dos motoristas

Natasha Werneck
31/08/2025 | 09:02
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


As rodovias que conectam a Capital à Baixada Santista registram trânsito normal na manhã deste domingo, segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. O balanço foi atualizado às 9h.

Apesar da fluidez no tráfego, a concessionária alerta para a presença de neblina no trecho de planalto e no trecho de serra, o que prejudica a visibilidade dos motoristas. Já na interligação Planalto, o tempo segue encoberto.

De acordo com a Ecovias, a Rodovia Anchieta (SP-150), entre os kms 9,7 e 65,6, e a Rodovia dos Imigrantes (SP-160), do km 11,46 ao km 70, apresentam tráfego sem congestionamentos em ambos os sentidos.

As interligações Planalto (SP-041) e Baixada (SP-059) também têm trânsito livre, assim como a Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055).

Nos trechos marginais da Anchieta, à direita e à esquerda, não há registro de lentidão.

Com isso, motoristas encontram boas condições de tráfego neste domingo, mas devem redobrar a atenção devido à baixa visibilidade provocada pela neblina.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.