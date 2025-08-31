Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 31 de agosto de 2025

CVC

‘A miopia da CVC’ (Opinião, dia 28). Muito oportuno o Editorial sobre a CVC. Fundada em 1972 por Guilherme Paulus e Carlos Vicente Cerquiari – cujas iniciais deram nome a empresa –, é a maior empresa de turismo do País e orgulho para os andreenses. Com nossa Santo André ora declarada de interesse turístico, a CVC é chamada para colaborar na expansão da atividade no município. É o Diário cumprindo sua missão regional.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Estado investe – 1

‘Tarcísio confirma R$ 409 mi para saúde das sete cidades’ (Política, ontem). Os capetistas, quando veem desvio de dinheiro do contribuinte, ficam calados, fingem demência. E quando veem verbas chegando aos municípios, acham ruim e bostejam. É, Tarcísio Gomes de Freitas, vai entender essa gente medíocre que vê a corrupção e fica calada. Continue, precisamos de homens técnicos e de respeito.

Sonia Vieira

Santo André

Estado investe – 2

O operante do cara é isso. Primeiro deixa de enviar recursos previstos, depois vem fazer política trazendo estes recursos como se fossem bônus. Neste mês mesmo o próprio Diário noticiou que as prefeituras deixaram de receber repasses da saúde.

Silas Nascimento

do Facebook

Estado investe – 3

O Grande ABC merece na prática mais investimentos do governo estadual, Mauá, uma cidade de 500 mil habitantes, não tem uma delegacia seccional e um IML (Instituto Médico Legal), fora a estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) caindo aos pedaços. Lamentável.

Bruno Holanda

do Instagram

Fraude no INSS

‘CPMI do INSS vai convidar ex-ministros da Previdência e convocar 10 ex-presidentes do INSS’ (www.dgabc.com.br). Temendo que a condução da investigação tenha reflexos no cenário eleitoral do próximo ano, o que atingiria diretamente o descondenado, Lula faz acordo com oposição para que a CPI do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) blinde seu irmão, conhecido como Frei Chico, envolvido até o último fio de cabelo na maracutaia. Parece que ao invés de começar com transparência e independência, a comissão já começa com suspeitas de que o jogo político se sobrepôs ao interesse público. Aguardemos cenas dos próximos capítulos.

Vanderlei Retondo

Santo André

Abuso de poder

Ora, se Jair Bolsonaro se tornou inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em ação do PDT por abuso de poder porque em 18 de julho de 2022, reunido com embaixadores de vários países no Planalto, criticou sem provas as urnas eletrônicas, na terça-feira, Lula, em clima de campanha, também não deveria ser penalizado por ter utilizado uma reunião com ministros no Planalto, no qual lançou até um novo slogan, também gravado num boné que distribuiu, e usou, durante o evento, de que o “Brasil é dos brasileiros”? Não é também explícito abuso de poder? E como se estivesse num palanque, inclusive, mencionou publicamente a possível candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ora, se Bolsonaro utilizou as dependências do Planalto, para criticar as urnas eletrônicas, Lula também deveria sofrer uma condenação por estar fazendo sua campanha política no mesmo recinto. Não é verdade? E o Congresso, vai se calar?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)