Reportagem sobre gravidez infantil no Grande ABC publicada neste domingo (31) pelo Diário expõe realidade que não pode mais ser tratada como responsabilidade isolada de famílias ou municípios. Casos de meninas de 10 a 14 anos que se tornaram mães exige resposta articulada, capaz de unir esforços em políticas de saúde, educação e assistência social. Com média de oito ocorrências mensais, a região revela problema de natureza coletiva, que envolve riscos médicos, interrupção escolar e impactos emocionais profundos. É nesse contexto que o Consórcio Intermunicipal deve assumir papel de coordenação, organizando força-tarefa para prevenir novos episódios e apoiar quem já enfrenta a maternidade precoce.

Especialistas dizem que menina de 14 anos não reúne condições emocionais e cognitivas para lidar com tamanha responsabilidade. A ginecologista Laura Gusman lembra que a lei enquadra a situação como violência sexual, por inexistir consentimento real, e destaca os riscos à saúde e à formação escolar. Já a psicóloga Macia Pereira observa que a ruptura no ciclo de desenvolvimento obriga adolescentes a encarar obrigações adultas em momento de construção da identidade e de aprendizado social. O cenário mostra que não basta atendimento pontual: é necessária rede interligada de prevenção, acompanhamento psicológico e orientação sexual adequada em escolas e unidades de saúde.

A criação de frente única regional, sob liderança do Consórcio, permitiria unificar dados, padronizar protocolos e ampliar o alcance das ações. Campanhas educativas integradas, capacita-ção de profissionais e canais de denúncia acessíveis precisam ser prioridades. Além disso, a aproximação entre escolas, famílias e serviços públicos pode ajudar a detectar situações antes que se concretize. O Grande ABC já mostrou, em outros temas, que a cooperação intermunicipal produz resultados. Agora, diante de problema que atravessa fronteiras, a união dos sete municípios é o caminho mais efetivo para reduzir números que preocupam e para oferecer às jovens condições de prosseguir seus projetos de vida.