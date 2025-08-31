Santo André é palco da Caravana do Futebol Feminino

O estacionamento do Shopping Grand Plaza, em Santo André, recebe até este domingo (31) a Caravana do Futebol Feminino, uma exposição itinerante em que a visitação é gratuita e que promete divertir e ensinar.

Entre as atrações, as crianças podem encontrar a cabine de fotos virtuais, na qual é possível aparecer ao lado de jogadoras da Seleção Brasileira. Há também um jogo digital em conjunto, inspirado no pebolim, que pode ser jogado por até oito pessoas ao mesmo tempo.

Outro destaque é a cabine de inteligência artificial, que responde perguntas sobre a história do futebol feminino, além de um painel que reúne fotos e vídeos que mostram momentos marcantes da modalidade no Brasil.

A Caravana já passou por outras cidades e tem como objetivo incentivar a prática do esporte e aproximar crianças e jovens do futebol feminino, que será destaque em 2027, ano em que o Brasil vai ser a casa da Copa do Mundo da categoria.

Em cada parada, o projeto também conta com a presença de artistas e influenciadores locais, que ajudam na interação com o público.