DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Diarinho Titulo Exposição itinerante

Santo André é palco da Caravana do Futebol Feminino

Exposição traz jogos digitais, fotos virtuais com atletas da Seleção e curiosidades sobre a modalidade

Do Diário do Grande ABC
31/08/2025 | 08:48
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O estacionamento do Shopping Grand Plaza, em Santo André, recebe até este domingo (31) a Caravana do Futebol Feminino, uma exposição itinerante em que a visitação é gratuita e que promete divertir e ensinar.

Entre as atrações, as crianças podem encontrar a cabine de fotos virtuais, na qual é possível aparecer ao lado de jogadoras da Seleção Brasileira. Há também um jogo digital em conjunto, inspirado no pebolim, que pode ser jogado por até oito pessoas ao mesmo tempo.

Outro destaque é a cabine de inteligência artificial, que responde perguntas sobre a história do futebol feminino, além de um painel que reúne fotos e vídeos que mostram momentos marcantes da modalidade no Brasil.

A Caravana já passou por outras cidades e tem como objetivo incentivar a prática do esporte e aproximar crianças e jovens do futebol feminino, que será destaque em 2027, ano em que o Brasil vai ser a casa da Copa do Mundo da categoria.

Em cada parada, o projeto também conta com a presença de artistas e influenciadores locais, que ajudam na interação com o público.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.