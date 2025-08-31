DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Jogos virtuais

Colecionador de São Bernardo vive nostalgia de retrogames

Rafael Torres acumula 13 consoles antigos e mais de 300 jogos diferentes em sua coleção

Gabriel Rosalin
31/08/2025 | 08:36
Compartilhar notícia
FOTO: Denis Maciel | DGABC
FOTO: Denis Maciel | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Entre idas e vindas com seus videogames e joysticks, o assistente técnico e morador de São Bernardo, Rafael Torres, 33 anos, encontrou sua paixão e vocação no universo dos jogos virtuais. Desde a década de 1990, ele mantém viva a vontade de reunir peças históricas do mundo gamer. Hoje, Torres possui 13 consoles retrô, três modelos mais modernos e mais de 300 jogos diferentes, em uma coleção avaliada em mais de R$ 30 mil.

O primeiro videogame do são-bernardense foi um presente do pai aos quatro anos. “Foi desde menino. Meu pai trouxe um Dynavision 3 em 1995, com seis jogos radicais. Ali começou minha paixão. Depois, em 1998, conseguimos um Nintendo 64 e um Sega Saturn, que eram na época o auge dos consoles”, lembra.

Para experimentar diferentes jogabilidades, Torres começou a trocar consoles com colegas e conhecidos. “Meu pai sempre trabalhou com assistência técnica e, às vezes, os clientes não tinham como pagar. Então, deixavam os videogames na loja e a gente pegava para trocar com os amigos. Minha infância inteira foi fazendo essas trocas, até conseguir 13 aparelhos”, conta.

A vida de colecionador, porém, nem sempre foi fácil. No início dos anos 2000, a mãe de Torres desaprovou o hobby e acabou jogando todos os consoles fora. “Foi tudo por causa da TV. Influenciaram as pessoas a acreditar que videogames e jogos de cartas eram coisas ruins. Minha mãe colocou todos os consoles em um saco de lixo e jogou fora”, lembra.

Determinando a reconquistar sua coleção, Torres começou a trabalhar aos 15 anos e, aos poucos, conseguiu reconquistar seus antigos aparelhos, além de acrescentar novos na coleção. Hoje, ele possui uma lista extensa: Famicom, Disk System, Gênesis, Mega Drive, Sega CD, PlayStation 1, Dreamcast, dois Cubes, Wii e Wii U, GBA, DS (primeiro modelo) e 3DS. “Meu xodó é o Mega Drive e meu jogo favorito é The Legend of Zelda: Ocarina of Time. O mais antigo que tenho é o Famicom de 1986”, destaca. Ao todo, o colecionador já investiu cerca de R$ 31 mil em consoles, cartuchos, discos e acessórios.

O hobby também se transformou em profissão. Desde 2019, Torres é assistente técnico na loja Bernô Retrô, em São Bernardo, que vende e conserta consoles antigos. “Comprei dois jogos na loja. Depois de um tempo, voltei e meu chefe comentou que precisava de alguém para consertar os aparelhos. Fiz um teste, consegui arrumar os consoles e aqui estou”, relata.

MERCADO

Em celebração ao Dia Internacional do Gamer, comemorado na última sexta-feira (29), uma pesquisa do Serasa, em parceria com os Gamers Club, revelou que 77% dos usuários gastam até R$ 250 por mês com jogos, expansões e outros itens.

O analista de sistema Júlio Gonçalves de Oliveira, 39, também de São Bernardo, já foi colecionador e chegou a ter 17 consoles. Porém, devido ao alto custo de manutenção e à falta de uso, acabou se desfazendo da coleção. “Comecei em 2012, mas vendi quase tudo. No Brasil, colecionar virou artigo de luxo. Tinha jogo que pagava R$ 30 e hoje só se acha por R$ 200. Com a venda, consegui R$ 12 mil com os consoles”, afirmou Oliveira.

De acordo com o colecionador Rafael Torres, o mercado de retrogames torna-se caro, justamente, pelo alto custo de manutenção. “Prefiro investir um pouco para manter o aparelho funcionando do que perder e ter que comprar outro, porque aí sim fica mais caro”, confirmou. 

Na Bernô Retrô, os consoles mais procurados são os PlayStation 1 e 2. Torres observa que os clientes buscam reviver a nostalgia de sua infância, e muitos pais aproveitam para apresentar aos filhos as jogatinas de sua época.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.