Setembro terá conta de luz mais cara e bandeira vermelha

As contas de energia elétrica permanecem com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos em setembro. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou na sexta-feira que será mantida a bandeira vermelha patamar 2 devido à necessidade de acionamento de usinas termelétricas.
“As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, explicou a agência.
Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
