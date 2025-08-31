DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

Economia Titulo Segundo Aneel

Setembro terá conta de luz mais cara e bandeira vermelha

Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2

Da Agência Brasil
31/08/2025 | 08:25
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil


As contas de energia elétrica permanecem com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos em setembro. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou na sexta-feira que será mantida a bandeira vermelha patamar 2 devido à necessidade de acionamento de usinas termelétricas. 

“As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, explicou a agência.

Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2. 

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.


