Semana do Cinema oferece ao público ingresso a R$ 10

Os fãs da sétima arte tem até a quarta-feira (3) para aproveitar a sétima edição da Semana do Cinema. A promoção oferece ingresso a R$ 10 – normalmente custa R$ 30 – em todas as sessões convencionais, e em todos os horários, com exceção de pré-estreias e salas especiais.

A campanha é idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) em parceria com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), além do apoio da Ingresso.com e do Grupo Consciência. Além dos bilhetes, os combos de pipoca e refrigerante estão com desconto.

Entre os destaques da programação estão Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, Como Treinar o Seu Dragão, Jurassic World: Recomeço, Superman, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, e a reexibição do vencedor do Oscar, Interestelar. O catálogo da promoção também conta com filmes nacionais, como Uma Mulher Sem Filtro e C.I.C – Central de Inteligência Cearense.

A técnica de enfermagem Sabrina Lima, 38, de Santo André, afirmou que a redução dos preços beneficia um passeio em família “Nós costumamos vir ao cinema, mas não é sempre. Justamente por causa dessa questão do valor, que não é algo tão acessível. Mas quando aparecem promoções aproveitamos bastante. É legal pegar folga no trabalho e curtir com as crianças”, disse.

Nathan da Silva Pereira, 22, estudante da Capital, disse que vai com frequência ao cinema, e o preço reduzido ajuda a economizar. “Sou um cara que gasta muito com cinema, e quando acontecem essas promoções é muito bom, dá uma aliviada no bolso. Trouxeram de volta alguns filmes que já tinham saído de cartaz, e foi bem legal porque agora vou conseguir assistir ao Quarteto Fantástico, que não vi por falta de tempo. Espero que continuem com novas edições da promoção”, comentou.

No Grande ABC, o público pode aproveitar a promoção pelas redes de cinema Cinemark, que está nos shoppings Grand Plaza, Atrium, Park Shopping São Caetano, Golden Square e no Assai Atacadista de São Bernardo, no bairro Pauliceia.

E também na rede PlayArte no Shopping ABC e Praça da Moça; Cinépolis, no São Bernardo Plaza Shopping. Além da UCI, no Shopping Metrópole, e Cine Araújo no Mauá Plaza Shopping.