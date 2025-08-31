Em Ribeirão Pires, secretário afirma que o turismo é a economia da vez

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, marcou presença nesse sábado (30) no Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. Durante a visita, Lucena ressaltou a importância da cidade do Grande ABC no cenário turístico paulista, lembrando que, em 2024, o Estado recebeu cerca de 49 milhões de visitantes.

“Entendemos que o turismo é a economia da vez e temos de aproveitar este momento para desenvolver a região por meio do setor. Temos aqui uma das estâncias turísticas mais importantes – Ribeirão Pires – e agora Santo André, que virou MIT (Município de Interesse Turístico), com isso o governo estadual transfere recursos para essas cidades. Ribeirão já recebe e Santo André passará a receber a partir do ano que vem”, pontuou.

O secretário afirmou que o Estado têm à disposição R$ 4 bilhões para investimento, por meio do CrediturSP, para bons projetos visando ao desenvolvimento dos municípios por meio do turismo.

Lucena destacou que o governo do Estado também disponibiliza para as cidades a Academia do Turismo SP, programa voltado à articulação e desenvolvimento da educação, pesquisa, inovação e qualificação profissional nos setores de turismo, eventos e gastronomia.

“Estamos colocando à disposição do Grande ABC 22 mil vagas para capacitação em todas as demandas que temos na cadeia econômica do turismo. Nesta região também estamos investindo no Ecoturismo e preparando, em parceria, a instalação de torres de observação de aves, uma ação muito promissora para a economia”, afirmou.